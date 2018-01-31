Судьба Александра Холопова

История жизни первого коми архитектора легла в основу нового турмаршрута

Имя первого профессионального коми архитектора Александра Холопова хорошо известно его землякам. Но мало кто знает его интереснейшую биографию, и не многие назовут здания, которые были построены по его проектам. Впрочем, из его воплощенных архитектурных замыслов до наших дней сохранились только два здания. Причем одно из них – сыктывкарская школа №13 в местечке Кируль – находится сейчас в полуразрушенном состоянии.

Напомнить о трудах и днях Александра Холопова призван новый туристский маршрут «Наследие первого коми архитектора». Организаторами тура выступили Национальная галерея Коми, Информационно-туристский центр, Сыктывдинский Дом народных ремесел «Зарань» и Сыктывдинское музейное объединение. Презентация маршрута для сотрудников учреждений культуры и журналистов прошла на минувшей неделе. Проект не только популяризирует культурное наследие Коми края, но и способствует развитию внутреннего туризма в республике.

Стартовала экскурсия в одном из залов Национальной галереи Коми. Автор книги «Жизнь на сломе эпох: коми архитектор А.В. Холопов» – заместитель директора галереи Людмила Кочерган подробно и интересно рассказала о жизни коми архитектора.

Александр Холопов родился 1 апреля 1880 года в деревне Кочпон в семье зажиточного крестьянина Викентия Холопова. В Усть-Сысольске Викентий Павлович был уважаемым человеком, членом городской управы. Его предки в качестве «отхожего» промысла в зимнее время занимались иконописью. Известным в Коми крае иконописцем был и отец будущего архитектора – Викентий. В семье Холоповых хорошо рисовали почти все дети (всего было шестеро сыновей и две дочери). Александр учился в домашней иконописной мастерской и в Усть-Сысольском городском приходском училище. После окончания училища вместе с отцом ездил на Соловки перенимать опыт у мастеров-иконописцев.

В 1890-х годах в Усть-Сысольске отбывали наказание политссыльные, кто-то из них обратил внимание на талантливого подростка и предложил отправить Александра учиться в Москву. С 1897 по 1906 год он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. По протекции политссыльного молодой человек обратился в дворянскую семью Новодворских. В их доме юноша квартировал первые месяцы жизни в Москве и встретил там будущую супругу Веру Новодворскую. Они обвенчались, вместе получали художественное образование, и у них родилась дочь Ариадна.

– Обучение было платным, – уточнила Людмила Кочерган. – Платил за Александра его отец. С родиной студент не терял связи все время учебы; первые годы проходил летнюю практику в иконописной мастерской отца. Так, на родине он написал икону на венчание своей сестры Ольги. В 1899 году в Вологде был объявлен конкурс среди мастеров иконописи для работы над двумя ярусами иконостаса верхней церкви Стефановского храма. Эскизы Холопова-младшего были признаны лучшими, и весной 1900 года он приступил к работе. И в это время в огне большого пожара выгорела почти вся деревня Кочпон, в том числе отцовский дом с иконописной мастерской. Чтобы помочь семье, Александру пришлось трудиться по 12-14 часов в сутки. Иконы для Стефановского храма были завершены осенью 1901 года. Все полученные средства Александр отдал отцу на строительство нового дома.

Однокурсники Холопова были яркими личностями, многие из них оставили заметный след в искусстве – например, Митрохин, Сарьян, Петров-Водкин, с которым Холопов был дружен.

В 1906 году Александр Холопов блестяще окончил училище (с малой серебряной медалью), получив сразу две специальности – архитектора и художника. Он решил получить высшее образование и сразу поступил на архитектурное отделение Императорской Академии художеств в Петербурге. С 1907 по 1913 год занимался в мастерской талантливого архитектора Леонтия Бенуа. В годы жизни в Петербурге участвовал во многих проектах как совместно с известными архитекторами, так и самостоятельно. Холопов был помощником известного зодчего Федора Лидваля и одновременно сделал проект для Коми – земского училища в селе Выльгорт. Сейчас оно является памятником архитектуры и Музеем истории и культуры Сыктывдинского района. А в Петербурге по его проекту появился доходный дом.

– А первым самостоятельным заказом и воплощенным архитектурным проектом Александра Холопова стала небольшая колокольня-часовня, которую возвели в селе Васильевском в имении Арсеньевых – предков Михаила Лермонтова по материнской линии, – Людмила Кочерган показала эскиз этой постройки. – Заказчиком выступила троюродная сестра поэта. К сожалению, постройка не сохранилась.

Почти десять лет Александр Холопов делал проекты внутренних интерьеров и мебели для рисовальной мастерской мебельной фирмы «Ф.Мельцер и К», которая являлась крупнейшим художественно-промышленным предприятием Петербурга, была поставщиком Императорского двора. Незадолго до начала Первой мировой художнику посчастливилось участвовать в проекте по оформлению Дворцового моста в Петербурге, но из-за войны проект так и не был воплощен. Во время войны Холопов лично руководил возведением ангаров для гидроаэропланов, строительством гидроавиационного завода.

После революции в 1918-м переехал в Усть-Сысольск, прожил здесь до 1925 года. Он был первым квалифицированным архитектором в Коми крае. Многие его проекты опережали время и в тот тяжелый период не могли быть реализованы. Только на бумаге остались такие проекты для зырянской столицы, как Дворец спорта, Дом искусств, Народный дом, деревянная церковь на пятьсот человек. Удалось воплотить в жизнь только школу в местечке Кируль и метеостанцию на окраине города. В середине прошлого века двухэтажное деревянное здание метеостанции снесли, и сейчас на этом месте часть Аллеи героев около Вечного огня (ближе к улице Чернова). Александр Холопов принимал активное участие в городской жизни. Заведовал областным краеведческим музеем, был одним из первых лекторов Зырянского института народного образования, деканом физико-математического факультета, участвовал в деятельности Общества изучения Коми края.

В 1924 году Холопов переехал в Архангельск. Там под руководством архитектора появился монумент «Жертвам интервенции 1918-1920-х годов». Но в 1932 году вернулся в Ленинград. После отъезда из Коми края в Усть-Сысольске прошел слух, что он умер. Возможно, только это и спасло его от репрессий в тридцатые годы. Но Александр Холопов и его жена погибли от голода во время войны. Первую блокадную зиму Александр Холопов пережить не смог. Он скончался 19 января 1942 года. Спустя два месяца умерла и его супруга Вера Дмитриевна.

После столь обстоятельной лекции в галерее туристы на микроавтобусе выехали на маршрут. Вначале проехали мимо разрушенного во время пожара здания школы №13. Об этом памятнике архитектуры рассказала заведующая отделом неофициальной культуры галереи Надежда Беляева. Оказалось, что материал и место для постройки были подготовлены еще в 1921 году. Жители Кируля планировали возвести здесь церковь (ее эскиз выполнил Александр Холопов), но сменились приоритеты, и в 1924 году вместо храма возвели школу.

В Кочпоне заведующая Литературным музеем Ивана Куратова Диана Холопова (родственница архитектора) показала дом, который семья Холоповых возвела после пожара. Сейчас это здание по улице Снежной практически ничем не выделяется среди прочих. Живут здесь только летом. А когда-то здесь снимала комнату супруга бывшего председателя Временного правительства Александра Керенского – Ольга. В Усть-Сысольск она с матерью-старушкой и двумя сыновьями приехала в 1918 году. Существуют две версии, как Керенская оказалась в Кочпоне. По одной из них, Вера Дмитриевна Холопова и Ольга Львовна были близко знакомы, и жена архитектора предложила мужу взять ее с собой, когда они сами покидали Петроград. По другой версии, помог Питирим Сорокин. Он мог быть знаком с Холоповым, так как оба земляка жили в Петрограде.

На крыльце Музея истории и культуры Сыктывдинского района гостей встречал его директор Владимир Муравьев. Он рассказал о музее, здание которого спроектировал Холопов, а заведующая передвижной выставкой Екатерина Саутер провела экскурсию по залам. В том числе гости прошли квесты «Секреты картинной галереи» и «Закрытая комната». Строительство здания Выльгортского двухклассного земского училища началось в июне 1912 года и длилось до 12 января 1914 года. Работы велись под общим руководством директора училища Никона Старовского. Школы и училища в то время размещались в частных домах. Усть-Сысольская земская управа ассигновала на строительство почти 22 тысячи рублей, была приглашена бригада мастеров и плотников из Вятки, местные жители также активно участвовали в работах. Здание построено из круглого леса на кирпичном фундаменте с богатой декорацией.

Завершился тур мастер-клас-сом по керамике в Сыктывдинском Доме народных ремесел «Зарань». Так как экскурсия была посвящена архитектуре, то участники тура слепили из глины домики.

– Я уверена, что сегодняшняя экскурсия будет интересна и востребована в первую очередь жителями республики, которые любят свой край, – рассказала «Республике» одна из организаторов тура экскурсовод Светлана Тюрнина. – Эти экскурсии можно предлагать учащимся гимназий, лицеев, студентам. Будет она востребована и старшим поколением людей, которые сейчас – одна из самых любознательных категорий. И, конечно, этот тур можно предлагать гостям края, в том числе и иностранцам.

Артур АРТЕЕВ

Праправнучка первого коми архитектора стала известным аниматором. Питерский художник-аниматор Дарина Шмидт создала Лунтика. В конце прошлого года молодая художница впервые побывала на родине своих предков и представила в Национальной галерее республики свои работы – листы, предваряющие выпуск анимационных фильмов «Кот и лиса», «Лунтик и его друзья», «Маленькая Василиса», «Иван Царевич и Серый Волк-3» и т.д.