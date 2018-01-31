Грани сотрудничества

В Госсовете республики обсудили командную работу с Федеральным Собранием

Финансирование из федерального бюджета фестиваля «Завалинка», 1,3 миллиарда рублей, выделенных на жизнеобеспечение Инты, средства, полученные на строительство сельских школ, – все это, по словам председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой, результаты совместной работы депутатов Госдумы, Госсовета и правительства Коми.

Командная работа органов власти разных уровней стала одним из обсуждаемых вопросов на заседании президиума Госсовета Коми 30 января. О своей работе в Федеральном Собрании России и о взаимодействии с парламентариями республики отчитался член Совета Федерации Дмитрий Шатохин. Ранее, в декабре прошлого года, с подобным докладом перед депутатами Госсовета Коми выступила депутат Госдумы Ольга Савастьянова, а в феврале – очередь члена Совета Федерации Валерия Маркова.

По словам Дмитрия Шатохина, в 2017 году он работал над важными для региона вопросами, которые можно решить лишь на федеральном уровне. Касается это, в частности, Кодекса об административных правонарушениях, а именно – ограничений по составлению сотрудниками МВД административных протоколов в рамках так называемого закона о тишине.

– В прошлом году мы внесли соответствующий проект закона, что на основании соглашения МВД и субъекта Федерации сотрудники органов внутренних дел могут составлять такие протоколы, но практики такой пока, к сожалению, нет, – отметил Дмитрий Шатохин.

Кроме того, представитель Коми в Совете Федерации рассказал о продвижении важного для региона закона о возможности использования на гражданских предприятиях труда заключенных. В Жешарте Усть-Вымского района заключенные работают на производстве фанеры, но нынешний закон мешает широкому распространению такой практики. В 2016 году новый проект закона вносился в Госдуму, но был отклонен, после чего законопроект переработали, сейчас заключение по нему должен вынести Минюст России.

– Есть большие шансы, что этот закон будет принят, – заявил Дмитрий Шатохин.

Также, по его словам, благодаря совместной работе с коллегой по Совету Федерации Валерием Марковым и депутатами Госдумы Ольгой Савастьяновой и Иваном Медведевым удалось добиться того, что Коми не исключили из федеральных программ поддержки парков малых городов и муниципальных домов культуры. Этого чуть было не произошло из-за высокого прогноза по индексу бюджетной обеспеченности.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева положительно оценила сотрудничество республиканских парламентариев, министерств и главы Коми с региональными представителями в обеих палатах Федерального Собрания – Госдуме и Совете Федерации:

– Приведу несколько примеров такой командной работы. Первый – в прошлом году впервые удалось достичь как никогда высокого уровня финансовой поддержки и привлечения федеральных средств. Второй – сократился дефицит бюджета республики, выстраивается серьезная работа по совершенствованию межбюджетных отношений. Третий – привлечение 1,3 миллиарда рублей на жизнеобеспечение города Инты. Четвертый – решение одной давней проблемы – строительство дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар. Благодаря нашей совместной работе, усилиям депутатов и главы Коми удалось достичь договоренностей по завершению строительства этой дороги. Сегодня ведутся активные переговоры по изысканию федеральных средств на эти цели и передаче ее в федеральную собственность. Пятый – впервые за последние годы удалось привлечь федеральные средства на строительство школ в сельских районах – в селах Усть-Кулом, Помоздино, Дутово, Часово, а также в поселке Краснозатонский в Сыктывкаре. Это очень серьезные результаты нашей совместной работы. Мы понимаем, каких усилий все это стоит, – это переговоры, согласования, отстаивания своих позиций в интересах жителей нашей республики. Большим плюсом для Коми является тот факт, что Дмитрий Шатохин является членом трехсторонней комиссии по межбюджетным вопросам.

Кроме того, спикер парламента в беседе с журналистами отметила, что важным результатом совместной работы является и тот факт, что республика вошла в федеральную программу «Культура», и теперь фестиваль народной песни «Завалинка» в Выльгорте будет получать поддержку из федерального бюджета, точно так же, как «Усть-Цилемская горка».

– Буквально два часа назад мы провели рабочую встречу с Ольгой Савастьяновой и Дмитрием Шатохиным, и мы к ним обратились с просьбой рассмотреть вопрос привлечения федеральных бюджетных средств на проведение и организацию таких мероприятий, как «Василей», «Корт Айка», «Луд». Это будет способствовать повышению узнаваемости республики, развитию туризма, – пояснила Надежда Дорофеева.

Также спикер республиканского парламента рассказала, что накануне она совместно с Ольгой Савастьяновой и депутатом совета Сыктывкара Галиной Лапшиной провела прием граждан, и на основании прозвучавших там вопросов родились две идеи законопроектов – о поддержке паллиативной медицины и создании единой системы паллиативной помощи, а также законе «О молодой семье».

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru

На заседании президиума был утвержден примерный план работы Госсовета Коми на текущий год и ближайший месяц. Сейчас в этот план входит больше ста мероприятий – рабочие совещания, круглые столы, семинары и прямые линии. Депутаты собираются проанализировать, как в Коми исполняются законы в области охоты (в первую очередь это связано с участившимися инцидентами с участием волков), оленеводства, переселения граждан из аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот и многие другие.