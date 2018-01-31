Сергей Емельянов: «Министерство культуры открыто для идей и новых проектов»

Глава республики Коми Сергей Гапликов на открытии в Усть-Куломе фестиваля «Василей» объявил нынешний год Годом культуры. Что нового ждет отрасль в этом особенном году, какие проекты, начатые в 2017-м, будут продолжены и как выглядит культура региона со стороны головного ведомства, в интервью «Республике» рассказал министр культуры Коми Сергей Емельянов.

– Вы были готовы к заявлению главы? Может, с вами заранее обговаривались какие-то стратегические направления этого года?

– Сказать, что был абсолютно к этому готов, нельзя, тем не менее на волне тех событий, которые происходили в 2107 году, и в контексте того, какие масштабные перемены запланированы на этот год, заявление главы поддержать предложение директора Дома культуры поселка Югыдъяг Усть-Куломского района Нины Журавской было воспринято с большим позитивом.

– Нина Журавская предложила объявить 2018-й Годом культуры и продолжить такую же масштабную поддержку учреждений культуры в республике, которая была оказана в прошлом году. Вы сказали, культуру ждут глобальные перемены. В какой области прежде всего?

– У министерства есть серьезные наработки в плане библиотечной реформы. Именно реформы, ведь таких огромных изменений в библиотечную сферу мы не привносили никогда. С десяток лет библиотеки работали по российскому стандарту, который предметно не оговаривал, что и как должно быть. Но время меняется, меняется общество, технологии идут вперед. Нам было важно разработать свой единый библиотечный стандарт: один и для города, и для сельской местности, в котором мы оговариваем все конкретно, вплоть до дизайнерского решения. По сути это формула, как должна выглядеть современная библиотека.

Первое – это современные технологии, то есть все, чем будет начинено учреждение, а начинено оно будет исключительно по последнему слову техники. Второе – комплектование фондов новой литературой, будет также выписываться новая периодика, включая и ведущие российские издания. И наконец, это свежие дизайнерские решения, которые позволят превратить библиотеку в центр комфортного общения, где читателям будет приятно проводить свой досуг.

И такие примеры сегодня уже есть. Это республиканская Юношеская библиотека и та же «Маршаковка». Есть похожие примеры и внутри республики. Но для более комфортного прохождения реформы мы формируем ко Дню работника культуры, в рамках которого пройдет культурный северный форум, свод правил – как дальше жить библиотекам и что делать для возвращения читателя.

Первой модельной библиотекой, то есть пионером по внедрению единого стандарта библиотек в Коми до конца года станет Корткеросская центральная библиотека. Постепенно мы будем увеличивать темпы вхождения библиотек в единый стандарт.

– У многих детей любовь к книге просыпается в школьной библиотеке, которая не входит в систему ЦБС. Как с ними быть?

– В этом плане мы работаем с министерством образования республики, чтобы унифицировать школьные библиотеки, создать единую книжную сеть, чтобы каждая школа видела фонд своих коллег. В библиотеках ЦБС такая «прозрачность» есть.

– Что еще помимо библиотечной темы обсудят участники республиканского культурного форума?

– Форум будет приурочен ко Дню работника культуры. Планируется участие руководителей и сотрудников учреждений культуры из всех городов и районов республики. Подобной массовой встречи не проводилось уже очень давно. В рамках форума пройдут круглые столы, обучающие семинары, дискуссионные площадки по различным направлениям культуры, искусства и туризма с приглашением федеральных экспертов. Огромная ценность форума – возможность профессионального и человеческого общения, что людям культуры необходимо как воздух.

– Какое событие из культурной жизни республики в прошедшем году стало для вас самым-самым?

– Много интересного произошло, в том числе и впервые. Безусловно, важно, что в 2017-м по результатам мониторинга Минкульта России, а это касалось всего, что происходило в регионе, – тех изменений, проектов и событий, которые случились здесь, наша республика вошла в десятку лидеров по темпам развития культуры. Эта информация была озвучена 16 ноября на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

– По каким критериям оценивалось лидерство?

– Количество театральных премьер, новых выставочных проектов – не возобновленных, а новых, количество посетителей учреждений досугово-зрелищного порядка.

– Но с новыми выставочными проектами, во всяком случае по сравнению с предыдущими годами, было не густо. Особенно это видно по одному уважаемому музею, из которого будто выветрился дух новаторства, ушла креативность.

– Да, по выставкам мы немного «поплавали». Тем не менее были и очень яркие моменты, вспомните хотя бы выставку в Национальном музее, совместный с Эрмитажем проект «Люди. Боги. Звери». В ближайшем будущем ценителей искусства ждет еще один большой подарок, мы заключили соглашение с Русским музеем и нацелены на плотное сотрудничество, с тем чтобы в этом или в следующем году организовать выставку Василия Кандинского.

– Не так давно вы побывали в Воркуте, где решали ряд проблемных вопросов. Перво-наперво конфликтную ситуацию, сложившуюся в коллективе Воркутинского драматического театра, связанную с его художественным руководителем Виктором Ножкиным. Чем все-таки закончилось дело? Известно, что изменен устав, и сегодня должности художественного руководителя как таковой не существует?

– Да, Виктор Николаевич Ножкин – уважаемый человек, долгое время руководил театром, который переживал и грустные времена, и периоды подъема. В конце декабря у него истек срок трудового договора, на этой неделе будет назначен директор театра. Имени его, пока не подписан приказ и не утрясены детали, не назову, скажу лишь, что это человек из бывших воркутинцев.

– Прояснится ли вопрос с воркутинским музеем, который сегодня существует отдельно от своих фондов и который, по сути, является просто выставочным центром?

– Да. Судьба заполярного музея – больная тема и для воркутинцев, и для меня лично. Сегодня в республике есть несколько учреждений культуры, которым срочно нужен новый дом. Относительно музея в этом году мы разработаем ПСД и проект художественной экспозиции, тогда и сможем планировать финансы и довести до ума уже имеющееся здание, в котором частично сделан ремонт, проведены коммуникации и даже вставлены окна.

Понимаю, что не обойдется и без вопроса о театре оперы и балета. Могу сказать, что под конец 2017 года было завершено инструментальное обследование технического состояния здания, предметно протестированы все конструкции, осуществлены все замеры, сейчас мы на стадии решения, что будет дальше. Речь идет либо о возможности его «тотального» восстановления, либо о признании здания аварийным и строительстве нового. Как только эксперты сойдутся во мнении, будем принимать конкретные шаги. В любом случае, заверяю вас, в этом году будет принято окончательное решение, больше тянуть нет времени, мы должны достойно встретить 100-летие республики. Это что касается здания. А вообще мне очень нравится курс, которым идет театр оперы и балета, и все его проекты, востребованные зрителем.

– Сегодня уже можно заглянуть в программу грядущего фестиваля «Сыктывкарса тулыс»?

– На фестиваль у нас огромные планы, на прошлой неделе я встречался с руководством Министерства культуры России в лице Александра Журавского, чтобы как раз значительно расширить границы фестиваля до федерального масштаба. Фестиваль должен быть интересен всем категориям зрителя: и тем, кто любит наших артистов, и тем, кто жаждет познакомиться с творчеством других театров страны. Сегодня мы ведем переговоры с одним из таких театров. Возможно, будет постановка новой оперы за счет федерального бюджета. Возможно, фестиваль выйдет и на улицу. Первый опыт работы симфонического оркестра с солистами театра на фестивале воздухоплавания «Живой воздух» себя оправдал на все сто.

– Материальная база театров республики сегодня оставляет желать лучшего. Ожидать ли театрам изменений в этом плане?

– Безусловно, мы продолжим то, что начали еще в прошлом году, речь о техническом оснащении театров. В 2017 году порядка семи миллионов рублей было выделено Воркутинскому драматическому театру для приобретения механизмов, позволяющих быстро менять декорации. Оборудование установлено, все успешно функционирует. Также удалось кардинально обновить материально-техническую базу в Государственном театре кукол, заменены и адаптированы под детей кресла, отремонтированы половые покрытия.

В этом году приобретем новое звуковое, световое и современное проекционное оборудование для Национального музыкально-драматического театра, обновим проекционное оборудование и в театре драмы имени Виктора Савина. Большая поддержка будет оказана и Государственному театру оперы и балета Коми. В этом году выделено порядка пяти миллионов на светотехнический пульт, в 2019-м театр будет поддержан средствами из федерального бюджета.

– В августе в Воркуте прошел туристский форум «Доступная Арктика». Встречи, обсуждения и переговоры вылились во что-нибудь конкретное?

– Да, эта моя шальная идея воплотилась в жизнь, нам удалось и поговорить, и принять решения по арктическому туризму. Вот только один из возможных проектов, приоткрою тайну. Глава республики обсудил с главой Газпрома потенциальную возможность проезда по северной дороге газовиков организованных групп туристов. Этот маршрут, который увенчался пребыванием на острове Вайгач по приглашению ООО «Газпром трансгаз Ухта», активно развивающего это направление, апробировали журналисты. Думаю, а вернее очень надеюсь, что к новому туристскому году вопрос будет решен. Да, Арктика – недешевое удовольствие, но практика показывает: на все виды туризма находится свой клиент.

Мощнейший импульс в 2017 году мы дали к развитию и сельского туризма. Под венец года в Усть-Куломе прошел большой республиканский семинар, в который были вовлечены те, кто плотно занимается этой темой. Приехало большое количество представителей КФХ, хозяев гостевых домов. На этом семинаре мы создали ассоциацию развития сельского туризма в Республике Коми, которую возглавила Ольга Ивановна Конакова. Сегодня у нас порядка 60 гостевых домов, нам есть что показать российским туристам. В этом году заложены средства в бюджет, мы планируем выделять гранты на поддержку материально-технической структуры сельского туризма, приданию ему более современных форм. Например, какой-то предприниматель на своих сельских гостевых угодьях намерен построить шикарную баню – пожалуйста, министерство культуры открыто для ваших заявок, рассмотрим. Более того, мы будем с удовольствием одобрять и помогать, в том числе организационно.

Напомню, что по итогам 2017 года мы вышли в лидеры по России как регион, который активно развивает эту историю. Поэтому 3-4 сентября республика примет всероссийскую конференцию, посвященную развитию сельского туризма, что говорит о признании наших успехов федеральным центром. Конференцию проведет Министерство культуры России. В Сыктывкар съедутся все регионы без исключения. Для нас это огромная возможность поделиться своим опытом и почерпнуть позитивный опыт других регионов страны. Также в наших планах относительно сельского туризма – создание единого портала, на котором можно будет не только получить сведения о районе и гостевых центрах, но также и забронировать понравившийся дом или усадьбу.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА