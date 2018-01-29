Три тысячи предложений от горожан

Свыше трех тысяч предложений по благоустройству общественных территорий уже поступило от сыктывкарцев и жителей Эжвы.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы, по результатам онлайн-опроса поступило 2014 предложений от жителей Сыктывкара и 1167 – в виде анкет от эжвинцев и горожан. Также 25 января стартовал онлайн-опрос, размещенный на официальном сайте администрации Эжвинского района.

Администрация города напоминает, что урны для приема предложений по первоочередному обустройству в 2018 году общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» расположены по адресам:

– администрация Сыктывкара (ул. Бабушкина, 22, две урны в фойе первого этажа);

– спорткомплекс «Северная Олимпия» (ул. Димитрова, ¼);

– центральный бассейн (ул. Первомайская, 74);

– бассейн «Орбита» (ул. Петрозаводская, 10);

– ТЦ «Макси» (Октябрьский проспект, 141);

– ТЦ «Аврора» (ул. Коммунистическая, 52);

– Дворец культуры бумажников (Эжвинский район);

– администрация Эжвинского района.

Анкеты можно заполнить непосредственно возле урн. Кроме этого, свое мнение можно выразить через онлайн-опрос Сыктывкара и онлайн-опрос Эжвы, их итоги будут суммироваться с результатами анкетирования через точки сбора предложений.

Предложения принимаются до 9 февраля. После завершения сбора предложений по каждой из выбранных общественных территорий подготовят дизайн-проекты.

Галина ГАЕВА