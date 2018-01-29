Список детских баз отдыха увеличится

Помимо традиционных выездов ребят в летние оздоровительные лагеря на территории республики и за ее пределами, в 2018 году в Коми запланировано открыть еще пять детских лагерей отдыха и оздоровления.

Как рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Максим Ганов, в рамках поручения главы республики Сергея Гапликова детские лагеря отдыха и оздоровления детей откроются на базе пяти организаций для детей-сирот.

– Для работы с воспитанниками в таких лагерях привлекут педагогические отряды из числа студентов. В настоящее время проводится школа вожатского мастерства, – рассказал Максим Ганов.

Также прорабатывается вопрос с главами городов и районов и центрами занятости населения о приоритетном включении воспитанников организаций для детей-сирот в состав отрядов мэров, организуемых для проведения летних работ по благоустройству территорий муниципальных образований.

Кроме того, особое внимание уделяется анализу программ по дополнительному образованию различной направленности (художественные, спортивные, технические, социально-педагогические и др.), которые реализуются на базе организаций для детей-сирот. В настоящее время в организациях для детей-сирот реализуются 117 таких программ.

Галина ГАЕВА