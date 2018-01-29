Без намордника – в приют

За прошедший год в столице Коми отловлено 193 бродячих собак. На конец января текущего года на территории Сыктывкара специализированными организациями отловлено десять безнадзорных собак, три из которых пойманы в микрорайоне Лесозавод, где также были изъяты 11 щенков. На днях мэрия Сыктывкара провела очередной рейд по контролю над безнадзорными животными в местечке Лесозавод.

Выездная проверка была инициирована специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара в ответ на сигналы жителей Лесозавода, которые обеспокоены появлением на улицах безнадзорных собак.

В ходе рейда были обследованы улицы Прямая, 8 Марта, Банбана, Северная и Почтовая и выявлено около десяти одиночных безнадзорных собак. По итогам выезда в адрес подрядной организации ООО «Аракс», которое осуществляет отлов собак, дано указание организовать дежурство в Лесозаводе по отлову бесхозных особей. Городские власти напоминают владельцам собак, что, независимо от породы и наличия ошейника, псы, находящиеся без сопровождающих лиц на улице и в общественных местах, кроме оставленных владельцами на привязи, считаются безнадзорными животными и подлежат отлову и отправке в пункт передержки животных.

Во избежание несчастных случаев специалисты управления ЖКХ администрации города продолжат проводить контрольные и профилактические мероприятия.

Согласно городским правилам благоустройства, владельцы собак обязаны выводить животных на прогулку на поводке и в наморднике, за исключением собак декоративных пород. Спускать животное с поводка можно только на специально оборудованных площадках и в малолюдных местах, при этом оно должно быть в наморднике. Собаки особо опасных пород во время выгула даже на специально оборудованных площадках и в малолюдных местах должны постоянно находиться на поводке и в наморднике.

Галина ГАЕВА