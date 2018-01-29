Президент одобрил централизацию санавиации
Госкорпорация «Ростех» согласовала с президентом России Владимиром Путиным идею создания единого оператора службы санитарной авиации. Стоимость проекта ранее оценивалась в 35,5 миллиарда рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
О том, что предложение сделать АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) единственным поставщиком услуг санавиации, изданию рассказали «источники в отрасли». Письмо главы «Ростеха» Сергея Чемезова получило «соответствующую резолюцию».
Работать НССА планирует по следующей схеме: с федеральным оператором будет заключено концессионное соглашение, воздушные суда, оснащенные медицинскими модулями, будут поставляться в регионы в «инфраструктурную ипотеку», а вложенные инвесторами средства – компенсироваться в течение десяти лет за счет бюджетов фондов ОМС. В настоящее время ежегодный госзаказ на санавиацию составляет около трех миллиардов рублей.
Лидерами санавиационного госзаказа стали регионы, обладающие большой площадью труднодоступных территорий, – Ямало‑Ненецкий и Ханты‑Мансийский автономные округа, Красноярский край и Якутия. В пятерку лидеров вошел и Краснодарский край.
Несмотря на то что большей части регионов авиауслуги предоставляют государственные авиакомпании, аэропорты или даже МЧС, вершину рейтинга по объему оказанных услуг заняли частные перевозчики.
Роман СЕМЕНОВ
Фото total.kz
Добавить комментарий