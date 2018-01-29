Президент одобрил централизацию санавиации

Госкорпорация «Ростех» согласовала с президентом России Владимиром Путиным идею создания единого оператора службы санитарной авиации. Стоимость проекта ранее оценивалась в 35,5 миллиарда рублей, сообщает «КоммерсантЪ».

О том, что предложение сделать АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) единственным поставщиком услуг санавиации, изданию рассказали «источники в отрасли». Письмо главы «Ростеха» Сергея Чемезова получило «соответствующую резолюцию».

Работать НССА планирует по следующей схеме: с федеральным оператором будет заключено концессионное соглашение, воздушные суда, оснащенные медицинскими модулями, будут поставляться в регионы в «инфраструктурную ипотеку», а вложенные инвесторами средства – компенсироваться в течение десяти лет за счет бюджетов фондов ОМС. В настоящее время ежегодный госзаказ на санавиацию составляет около трех миллиардов рублей.

Лидерами санавиационного госзаказа стали регионы, обладающие большой площадью труднодоступных территорий, – Ямало‑Ненецкий и Ханты‑Мансийский автономные округа, Красноярский край и Якутия. В пятерку лидеров вошел и Краснодарский край.

Несмотря на то что большей части регионов авиауслуги предоставляют государственные авиакомпании, аэропорты или даже МЧС, вершину рейтинга по объему оказанных услуг заняли частные перевозчики.

Роман СЕМЕНОВ

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