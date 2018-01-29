Избирком Коми провел обучение наблюдателей

Учебные занятия для потенциальных наблюдателей прошли в минувшую субботу на базе Избирательной комиссии республики. В мероприятии приняли участие 28 слушателей, в частности, присутствовали представители Общественной палаты республики, Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», члены регионального избиркома и сотрудники его аппарата.

Основные задачи обучения − расширить теоретические и прикладные знания лиц, предполагающих осуществлять наблюдение на выборах на территории Республики Коми, а также помочь слушателям овладеть знаниями о законодательном регулировании правового статуса наблюдателей в избирательном процессе, об особенностях их взаимодействия с избирательными комиссиями, иными участниками избирательного процесса. Важное место отводится изучению порядка рассмотрения избирательных споров.

Напомним, в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» внесены изменения, согласно которым Общественная палата России и региональные общественные палаты наделяются правом назначать в участковые избирательные комиссии наблюдателей. 20 декабря 2017 года председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев и председатель Общественной палаты республики Галина Киселева подписали соглашение о взаимодействии. Определено три главных направления сотрудничества: организация осуществления на территории региона общественного контроля над соблюдением избирательных прав граждан России; развитие правовой культуры и электоральной активности избирателей в стране; обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей. В рамках реализации соглашения Избирком Коми разработал и утвердил программу обучения наблюдателей «Правовой статус наблюдателей в избирательном процессе. Порядок осуществления наблюдения».

– С этого дня начинаем цикл мероприятий по обучению наблюдателей. 17 февраля и 3 марта приглашаем всех желающих осуществлять наблюдение на выборах президента России на открытые занятия, которые пройдут в Коми республиканской академии государственной службы и управления, – комментирует Дмитрий Митюшев.

Обучение провели член избирательной комиссии с правом решающего голоса Татьяна Тимофеева и секретарь избиркома Лариса Сердитова. Занятия прошли в форме лекций с использованием слайдов и обучающего фильма республиканского избиркома «Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования на выборах президента России 18 марта 2018 года».

Игорь ПЕТРОВ