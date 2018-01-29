Сыктывкарцам напомнили о блокаде Ленинграда

27 января является Днем воинской славы России – это День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Город-герой на протяжении более двух лет – 872 дня – находился в окружении немецких, финских и итальянских армий. Кольцо блокады удалось полностью прорвать только 27 января 1944 года. К этой дате в отделе истории Национального музея Коми прошло мероприятие «Ленинград. Блокада. Подвиг».

Почетным гостем встречи стал ветеран-блокадник, а ныне житель Сыктывкара Борис Брач. Когда началась война, ему было восемь лет. Но в детской памяти навсегда остались ужасы, которые довелось пережить с земляками-ленинградцами. Борис Брач рассказал, как зимой приходилось носить воду из Фонтанки, как блокадники в центре города выращивали летом овощи, чтобы не умереть от голода зимой, как однажды отец нашел на мусорке полусгнившие кости, из которых после очищения марганцовкой удалось сварить на печке-буржуйке суп. За два дня варки кости практически растворились в бульоне.

Воспоминания еще одной блокадницы Людмилы Тверской вошли в мультимедийный проект музея «Дети войны». Она рассказала, как варили суп из корочек-сухарей, о том, как в подворотни домов спускали трупы умерших жильцов.

В Санкт-Петербурге 27 января делегация Республики Коми по поручению главы региона Сергея Гапликова приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда. В память о наших земляках, погибших при защите Ленинграда, на Аллее памяти Пискаревского кладбища установлены мемориальные плиты: «Сыны и дочери Республики Коми, мы помним и скорбим о вас вечно» и «Вечная память шахтерам Воркуты, отдавшим свои жизни на фронтах, в блокаде, в шахтах Заполярья, защищая и согревая город-фронт Ленинград».

Также в День полного снятия блокады Ленинграда спикер регионального парламента Надежда Дорофеева посетила 81-летнюю Нину Шергину. Сейчас она живет в Сыктывкаре. Когда враги окружили город на Неве, Нине было всего четыре года. Во время блокады умерли ее отец, брат и две сестры.

– Считаю, что люди никогда не должны забывать об этой ужасной трагедии, – сказала Надежда Дорофеева. – Нужно знать и помнить о ней, чтобы не допустить подобного. Таких, как Нина Ивановна, рядом с нами в Сыктывкаре осталось всего пятнадцать человек, а во всей Республике Коми – пятьдесят четыре. В этот памятный день, который для бывших блокадников сродни второму дню рождения, хочу пожелать всем ветеранам крепкого здоровья, внимания и заботы близких, счастья и, конечно, мирного неба над головой.

На Нюрнбергском процессе советская сторона заявила о 630 тысячах погибших во время блокады Ленинграда, однако реальное количество погибших может доходить до полутора миллионов человек. Только три процента всех погибших в блокадном Ленинграде приходится на артобстрелы и авиаудары. 97 процентов смертей в Ленинграде с сентября 1941 по январь 1944 года произошли из-за голода. Мертвые тела на улицах города воспринимались прохожими как обыденное явление.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА