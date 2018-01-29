Федеральные эксперты отметили опыт «Территории добра»

Глава Коми обсудил с уполномоченными по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе вопросы поддержки семьи, соблюдения прав детей и защиты их законных интересов. Рабочая встреча Сергея Гапликова с делегацией детских омбудсменов СЗФО состоялась в конце минувшей недели.

В Республике Коми наработан положительный опыт в сфере защиты прав и интересов детей. В 2016-2017 годах реализована региональная программа по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра». Программа победила в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получила грант в размере более 12 миллионов рублей.

В рамках реализации программы за последние два года в республике на десять процентов снизилась численность семей, находящихся в социально опасном положении; на 71 процент снизилась численность несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств; на 50 процентов снизилось количество фактов жестокого обращения с детьми и подростками. Опыт региона по созданию «Территории добра» получил высокую оценку экспертов VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей», а делегация республики была признана лидером в одной из номинаций.

– Благодаря этой программе мы запустили эффективный механизм профилактики жестокого обращения с детьми, к которому подключились практически все институты гражданского общества. Мы внедрили 18 эффективных практик, смогли охватить около девяти тысяч человек и добились ощутимых результатов, – отметил Сергей Гапликов.

По его словам, в 2017 году 296 детей-сирот справили новоселье, объем израсходованных средств составил 222,8 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 61,4 миллиона рублей. Республика занимает лидирующую позицию в СЗФО по размеру и многообразию использования регионального семейного капитала при рождении третьего и последующих детей (150 тысяч рублей). Для сравнения: в Карелии – 105,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге, Мурманской, Новгородской и Псковской областях – 100 тысяч рублей.

Руководитель региона отметил и доступность дошкольного образования:

– Для детей от трех до семи лет обеспеченность стопроцентная. К 2021 году мы решим задачу по обеспечению стопроцентной доступности для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. До 2020 года мы планируем ввести 1090 мест в дошкольных учреждениях. В 2017 году в республике дополнительно создано 875 новых ученических мест. К 2020 году планируем создать еще свыше трех тысяч новых мест.

Также Сергей Гапликов рассказал, что бесплатное питание в школах республики получают все учащиеся 1-4 классов, что является своего рода уникальной практикой для России. Сегодня питание обеспечивают только Московская, Волгоградская, Воронежская, Ярославская области и Приморский край.

Глава региона и детские омбудсмены обсудили также вопросы, связанные с защитой подростков от интернет-угроз, обучением детей оленеводов, поддержкой материнства и проведением Десятилетия детства, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Уполномоченные поблагодарили руководство региона и лично Сергея Гапликова за высокий организационный уровень межрегионального совещания, которое прошло в Сыктывкаре и было посвящено 100-летию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Глава республики предложил проводить подобные встречи на постоянной основе.

– У меня есть предложение к вам и к вашим губернаторам – собираться, к примеру, каждые полгода в субъектах Северо-Запада и обсуждать эти темы, делиться информацией, опытом. На такую площадку можно также приглашать уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, чтобы обсуждать с ним в том числе и определенные законодательные инициативы, – предложил в завершение беседы Сергей Гапликов.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru