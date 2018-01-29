Первая дюжина наблюдателей

Двенадцать жителей республики подали заявления в Общественную палату Коми, чтобы стать общественными наблюдателями на выборах президента России 18 марта этого года. Всего палата планирует направить на избирательные участки республики 1300 контролеров-добровольцев.

В первой дюжине наблюдателей – Ольга Беляева, общественница из деревни Сейты Сыктывдинского района. Она известна своей активной гражданской позицией, проектами, направленными на развитие своей малой родины. В частности, она руководит местным ТОСом, реализующим туристический проект «Парное молоко», признана одним из лучших социальных предпринимателей республики.

– Я изъявила свое желание стать наблюдателем от Общественной палаты. Хочу, чтобы выборы прошли честно. И все, кто придет на выборы, надеюсь, отдадут свой голос и выразят свою гражданскую позицию, – пояснила Ольга Беляева свое решение пресс-службе палаты.

Прием документов от желающих стать общественными наблюдателями продлится до 1 марта. Своих добровольцев могут присылать и общественные организации. Как сообщила директор исполнительной дирекции Общественной палаты Коми Александра Афонина, на этой неделе палата начала заключать с общественными организациями соответствующие соглашения, первой выразила желание направить на мартовские выборы свой десант наблюдателей местная армянская национально-культурная автономия.

Анна ПОТЕХИНА

Фото op.rkomi.ru