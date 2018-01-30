Около 30 стран подали заявки для наблюдения за выборами в России

Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ удовлетворено состоянием диалога с России по предстоящим президентским выборам, около 30 стран подали заявки на участие в составе миссий БДИПЧ по наблюдению за голосованием, заявила РИА Новости глава бюро Ингибьёрг Солрун Гисладоттир.



— Есть страны, которые уже решили отправить своих наблюдателей от нашего лица… их много, около 30, я думаю, — сказала она в ходе международной конференции по противодействию антисемитизму, открывшейся в понедельник в Риме. — У нас отличные связи с Россией относительно выборов, все идет очень гладко.

По ее словам, в предварительном докладе БДИПЧ содержатся пожелания Бюро по проведению оценки голосования, необходимое количество людей и времени.

— Основываясь на этих расчетах, мы считаем, что нам будут нужны около 400 кратко- и до 80 долгосрочных наблюдателей, потому что Россия — очень большая страна, и у нас хорошее сотрудничество с ее правительством и Центральной избирательной комиссией, — заявила Гисладоттир.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.