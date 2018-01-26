За ходом выборов можно будет наблюдать онлайн

Седьмого февраля начнутся работы по установке систем видеонаблюдения в помещениях для голосования трехсот избирательных участков Коми. Об этом «Республике» сообщили в избиркоме региона.

Видеокамеры установят также в помещениях каждой из 21 территориальной избирательной комиссии, трансляция с которых позволит наблюдать за приемом протоколов участковых комиссий об итогах голосования в режиме реального времени.

На семидесяти процентах из числа образованных на территории Республики Коми избирательных участков протоколы участковых комиссий об итогах голосования составят с применением технологии изготовления протоколов с использованием машиночитаемого кода. Необходимая для этого компьютерная техника предоставляется органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.

Территориальными и участковыми избирательными комиссиями заявления о включении в список избирателей по месту нахождения будут приниматься в 692 пунктах. С учетом территориальных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми прием заявлений о голосовании по месту нахождения осуществят в 788 пунктах. Уже с 31 января избирателю с соответствующим заявлением можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В этот период заявление может быть подано также электронным способом через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru.

Игорь ПЕТРОВ