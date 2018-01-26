Жизнь на одной волне

В семье, как в маленьком государстве, должна быть объединяющая идея, считают супруги Адамчук

«Республика» продолжает открытый в рамках проекта партии «Единая Россия» «Жизнь замечательных семей» цикл статей, в которых жители Коми делятся опытом счастливой семейной жизни и воспитания детей. Сегодня героем публикации стала молодая многодетная семья Василия и Ирины Адамчук.

На вопрос, как пережить неизбежные в любом браке кризисы отношений, супруги Адамчук отвечают: «Муж и жена должны быть на одной волне. Нужно быть единомышленниками и стараться понимать друг друга». Казалось бы, избитая истина, но в жизни часто получается, что не каждому она по плечу. Василию с Ириной это удается просто потому, что они об этом никогда не забывают и все свои поступки оценивают с этих позиций. Единомышленники они и в вопросах воспитания детей, и в вопросах самореализации, и в планах на будущее. И главное – им обоим нравится создавать мир своей семьи.

При входе во двор их дома стоит спиленное толстенное дерево, одна из частей которого уже превратилась в сову с красивым ажурным оперением и круглыми стеклянными глазами. Вырезанная из дерева сова – очередное творение Василия Адамчука, которого в Сыктывкаре многие знают как самобытного мастера – резчика по дереву. Он участник различных конкурсов мастерства, автор деревянных скульптур, украшающих сквер имени Каллистрата Жакова в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Помимо основной работы инженером на предприятии «Комитекс», Василий Адамчук занимается индивидуальным предпринимательством, выполняет заказы на изготовление деревянных скульптур, эксклюзивной деревянной мебели, на строительство домов и бань. Деревянные персонажи выполнены настолько мастерски, что трудно поверить, что глава семьи совсем недавно впервые взял в руки инструмент для резьбы.

На вопрос, были ли у него ранее навыки рисования или работы с деревом, собеседник отвечает отрицательно. Лет пять назад резьбой по дереву его заразил приятель. С тех пор это занятие увлекло его с головой. Сложно себе представить, как можно так чувствовать форму, не имея художественных навыков, но Василий Адамчук уверяет, что это как-то само идет изнутри. Просто в какой-то момент вдруг сходит дух творчества и тащит его к инструменту. К примеру, захочется вдруг вырезать коня – и он идет в свою мастерскую во дворе и режет. Рука мастера чувствуется во всем его доме: вешалка в прихожей украшена резьбой, стулья из толстых ивовых веток идеально сочетаются с русской печью, облицованной красным изразцовым кирпичом, перила лестницы, ведущей на второй этаж, тоже выполнены из ивняка. Скульптуры он режет, как сам говорит, из бросового материала – срубленных тополей. Кроме того, использует в работе большие корни и коряги. В лесу ему всегда интересно: даже если грибов не найдет, зато обязательно что-то с собой притащит. Для кого-то это простое полено, а для него – подарок судьбы.

И хотя мужчина уверяет, что дар этот открыл в себе случайно, на самом деле ничего случайного не бывает. Просто примерно в это же время, лет пять назад, жизнь его круто изменилась. До этого он жил, как все, не особо задумываясь о том, правильно ли живет. Но однажды взял в библиотеке двухтомник доктора философии, эзотерика и мистика Карлоса Кастанеды. Почему вдруг решил прочесть этого автора, сейчас уже не помнит. Но эти книги буквально перевернули сознание, заставили по-новому посмотреть на жизнь, заразили поиском внутренних скрытых возможностей. Василий увлекся духовными исканиями и приобщил к этому Ирину. По очереди, чтобы не оставлять детей, супруги побывали в Крыму на семинаре известного психотерапевта, автора множества книг о духовном и физическом здоровье Валерия Синельникова.

Участники семинара вставали на рассвете, встречали солнце, медитировали, участвовали в специальных тренингах. Следующую поездку туда Василий Адамчук планирует со старшим сыном – у Валерия Синельникова есть программы, специально разработанные для детей. Утверждение о том, что вся вселенная идет навстречу нашим желаниям, Василий Адамчук неоднократно проверил на собственном опыте: как только загорался какой-то идеей, так возможности сами начинали приходить.

Как государство не может процветать без национальной идеи, так и семья не может быть крепкой без объединяющей цели. Цель супругов Адамчук – создание пространства любви в своей семье.

– Дети счастливы тогда, когда счастливы родители, – утверждает Ирина. – Они же смотрят на нас, учатся у нас жизни. Они самим своим существованием дисциплинируют и воспитывают нас, а мы – их. По-другому просто не может быть. Несчастливые родители никогда не смогут научить своих детей получать радость от жизни. Помимо общения с близкими эту радость ребенок познает в общении с природой. Моя мама работала дояркой в учебном хозяйстве сельхозтехникума, и я все детство провела среди животных. Это самые радостные воспоминания детства. Я и сейчас очень бы хотела завести в хозяйстве корову и лошадь, но для этого участок надо больше, пока такой возможности нет.

В семье Василия и Ирины трое детей. Старшему Василию шесть лет, дочери Ярославе – четвертый год и младшему Радомиру – второй год. Любить братьев своих меньших малыши приучаются с первых шагов. В доме живет кошка, во дворе – собака, в сарае – куры. Хозяйка дома мечтает еще завести уток, но пока Радомир был еще слишком мал, он отнимал много времени, а птица тоже внимания требует. Поэтому мама решила уток завести следующим летом. Благо во дворе их дома прекрасный пруд с карасями, где летом мамы-утки смогут выводить своих утят.

– Это же детям очень интересно. Они так радовались, когда смотрели, как из яиц вылупляются цыплята, как они, такие желтенькие и пушистые, бегают по двору. Пусть и утятам радуются, – говорит Ирина.

Когда женщина ждала третьего ребенка, многие удивлялись, зачем ей, такой молодой, в 26 лет, такая обуза. Но супруги подобные разговоры сразу прекращают. Потому что верят в свою мечту о большой семье и уютном доме. И чтобы детей было не меньше пяти. Первое время до рождения первенца Василий и Ирина жили с родителями. Но, как и все молодожены, хотели жить отдельно. Дом, в котором они сейчас живут, сначала принадлежал родителям супруга. Когда-то они вместе с отцом начинали его строить, подвели под крышу. А потом отец – Василий Никифорович решил отдать участок с недостроенным домом сыну.

– Поначалу, когда в доме еще не было ни окон, ни дверей, мы жили в бане на втором этаже. Спали на диванчике среди висящих березовых веников, а пищу готовили во дворе на костре в котелке. Но как весело было и как здорово, – вспоминает Ирина.

Родители очень помогали молодым – и в строительстве дома, и с детьми. Старшего сына из роддома принесли уже в новый дом. Правда, тогда был готов только первый этаж, но жить уже было можно. Конечно, без государственной поддержки завершить основные строительные работы было бы нереально. Очень помогли Адамчукам субсидия, выданная по федеральной программе «Помощь молодой сельской семье», и материнский капитал. Семь лет они ждали этой субсидии. Но когда родился третий ребенок, им как многодетным быстро выделили средства. За счет этих денег утеплили и обшили дом, сделали веранду.

До ухода в декретный отпуск Ирина работала в отделе землепользования районной администрации. По ее словам, семья для нее очень важна, это ее главное вложение. Но ей, как большинству современных женщин, хочется чувствовать себя значимой, заняться собой, своей карьерой, добиться каких-то профессиональных успехов. Но пока дети малы, они нуждаются в постоянном присутствии мамы. Тем не менее и сейчас, в декретном отпуске, женщина находит время на собственное развитие. Недавно наконец получила водительские права. А то раньше, пока Радомир был еще совсем маленьким, все никак вырваться не могла на экзамен. Водительские права ей очень нужны: машина в семье есть, и права позволят Ирине быть более мобильной.

Судя по наполненности жизни, которой живет эта семья, самый большой враг супружеских отношений – скука – им не грозит. Когда столько планов и дел, скучать некогда. Конечно, в их семье, как и в любой другой, не обходится без ссор. Но есть у них один секрет, не позволяющий ссорам разрушать любовь: они ничего не драматизируют.

– Все в этой жизни – к лучшему, – говорит Ирина. – В конфликтах мы учимся лучше понимать друг друга. Ведь негативные эмоции тоже нужны, по крайней мере это чувства, а не равнодушие. И после ссор нас все равно тянет друг к другу.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА