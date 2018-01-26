Открыта аккредитация для прессы

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утвердила порядок аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов президента России в 2018 году.

Аккредитация представителей СМИ носит уведомительный характер и дает право: находиться в помещениях для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, при проведении повторного голосования; присутствовать при подсчете голосов избирателей, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках; присутствовать на заседаниях избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов; производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей участковой избирательной комиссии.

Заявка на аккредитацию подается главным редактором. Срок подачи заявки и сопутствующих документов в Избирательную комиссию Республики Коми (РИК) – с 21 января до 18.00 14 марта включительно.

Заявка может быть подана в РИК в двух вариантах.

Заполненная по форме заявка, подписанная главным редактором, с указанием даты голосования подается в электронном виде посредством письма на адрес электронной почты РИК priem@ikrk.rkomi.ru. В этом случае заявка направляется в виде двух файлов – формата MS Excel и копии (скана). К заявке в виде отдельного файла прилагается копия (скан) свидетельства о регистрации средства массовой информации, заверенная главным редактором. Заполненная по форме заявка, подписанная главным редактором, с указанием даты голосования вместе с копией свидетельства о регистрации средства массовой информации, заверенной главным редактором, подается в РИК по адресу: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.8, кабинет 213-215, в рабочие дни с 08.45 до 17.15, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00. В этом случае к документам на бумажном носителе прилагается электронный носитель, содержащий заявку в машиночитаемом виде в формате MS Excel.

С постановлением ЦИК России, формой заявки, информацией о времени и месте приема документов для аккредитации представителей СМИ можно ознакомиться в разделе «Информационное обеспечение» сайта комиссии. Здесь же в течение 24 часов будут размещаться сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию представителей СМИ.

Факт аккредитации представителя СМИ подтверждается аккредитационным удостоверением, которое будет выдано в РИК не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования, повторного голосования).

Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо редакционного удостоверения.

Игорь ПЕТРОВ