Избирком актуализировал данные об избирателях

Мероприятия по актуализации сведений об избирателях, содержащихся в региональном фрагменте базы данных регистра избирателей, участников референдума Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», проводятся Избирательной комиссией Коми во взаимодействии с главным федеральным инспектором по республике, уполномоченными органами и должностными лицами. Избирком представил итоги работы за последние четыре месяца.

К настоящему времени во взаимодействии с министерством юстиции Коми завершена работа по выявлению сведений об избирателях, содержащихся в территориальных фрагментах базы данных регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», у которых отсутствует событие «смерть» на основании сведений о фактах смерти, зарегистрированных за период с 1995 до 2017 года. По результатам работы выявлены сведения о 522 гражданах, в отношении которых в базе данных регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» не была проставлена отметка о событии «смерть», что составляет 0,07 процента от численности избирателей, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2017 года.

В декабре по запросу Избиркома Коми министерством труда, занятости и социальной защиты республики, региональным управлением ФСИН России была представлена актуальная информация о гражданах, признанных недееспособными, о гражданах, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, которые до осуждения были зарегистрированы по месту жительства на территории Республики Коми соответственно. Системными администраторами комплекс средств автоматизации территориальных избирательных комиссий проведена работа по проверке наличия сведений о недееспособности и сведений об убытии в заключение по предоставленным спискам в базе данных регистра избирателей, участников референдума. По результатам проведенной работы в регистр избирателей, участников референдума внесены сведения о недееспособности 273 граждан, а также об убытии в заключение 856 граждан. Информация, содержащаяся в регистре избирателей, актуализирована в отношении 1129 граждан, что составляет 0,16 процента от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2017 года.

Во взаимодействии с Управлением по делам миграции МВД республики завершается работа по исключению из регистра избирателей повторяющихся записей об избирателях. К настоящему времени по результатам этой работы из регистра избирателей исключено 1482 записи об избирателях, что составляет 0,22 процента от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории Коми по состоянию на 1 июля 2017 года.

По результатам проделанной работы фактическое уменьшение зарегистрированных на территории республики лиц, обладающих активным избирательным правом на выборах президента России, составило 3133 человека, или 0,45 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории Коми по состоянию на 1 июля 2017 года.

– Работа по уточнению и актуализации сведений, содержащихся в территориальном фрагменте базы данных регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», продолжается. Ко дню голосования на выборах президента России ожидается снижение числа зарегистрированных на территории Коми избирателей ориентировочно до 675 тысяч человек, – рассказал председатель РИК Дмитрий Митюшев.

С 7 марта избиратели вправе обратиться в участковую комиссию для ознакомления и дополнительного уточнения сведений о себе в списке избирателей. В соответствии с законом гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе заявить в участковую избирательную комиссию о невключении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана проверить заявление и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.

Роман СЕМЕНОВ