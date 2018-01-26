В Воркуту прибыл новый епископ

В минувший вторник епископ Воркутинский и Усинский Марк прибыл к месту своего нового архипастырского служения в Воркуту – кафедральный город Воркутинской епархии.

На вокзале владыку Марка встретили делегация духовенства города и представители СМИ. В день приезда Марк посетил два главных городских храма – храм Архистратига Михаила и Иверский кафедральный собор. Совершив молитву и ознакомившись с церковными святынями, владыка побеседовал с духовенством о жизни епархии.

24 января епископ Марк совершил первую Божественную литургию иерейским чином в качестве правящего архиерея Воркутинской епархии в Иверском кафедральном соборе. По завершении литургии преосвященнейший Марк обратился к пастве с краткой проповедью.

Напомним, 28 декабря на заседании Священного синода Русской православной церкви утвердили решение о назначении викарием Московской епархии с титулом «Домодедовский» епископа Воркутинского и Усинского Иоанна. Тогда же новым правящим архиереем Воркутинской епархии был избран архимандрит Марк (Давлетов), клирик Шуйской епархии. До этого решения он был настоятелем мужского монастыря. 8 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. За литургией была совершена хиротония архимандрита Марка (Давлетова) в должность епископа Воркутинского и Усинского. По окончании литургии Святейший Патриарх напутствовал епископа Воркутинского и Усинского Марка на служение и вручил ему архиерейский жезл.

Артур АРТЕЕВ

Фото vorkuta-eparchia.cerkov.ru