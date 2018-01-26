В Республике Коми 152 ребенка из числа детей-сирот обрели семью и дом в 2017 году

Руководитель региона Сергей Гапликов принял участие в межрегиональном совещании, посвящённом 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое состоялось в четверг в гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова.



Вопросам защиты детства и материнства сегодня уделяется большое внимание на федеральном уровне. С 2018 года по поручению президента России Владимира Путина значительно расширен перечень мер их поддержки.

— Президент страны объявил 2018 год в России десятилетием детства. Это обязывает нас более пристально и внимательно смотреть на изменения, происходящие в обществе и в семье. Владимир Путин также неоднократно ставил задачу уделять больше внимания укреплению института семьи, не только в социальном, но и духовном, моральном, психологическом и, конечно же, культурном плане. Ребенок, живущий в полноценной семье, защищён от неблагополучия и вопросов, связанных с социальной неустроенностью, — отметил Сергей Гапликов.

В рамках десятилетия детства особое внимание будет уделено работе с трудными детьми и подростками, несовершеннолетними, совершившими правонарушения. В эту деятельность включено большое количество субъектов профилактики, где одна из ведущих ролей принадлежит комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сегодня в этой работе достигнуты значительные результаты. В частности, в Республике Коми уменьшается количество семей, состоящих на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По итогам прошлого года на 20 процентовснизился уровень подростковой преступности, в восемь раз меньше несовершеннолетних совершили преступления в состоянии наркотического опьянения, в 2 раза уменьшилось число детей, совершивших суицид. За прошлый год 152 ребенка из числа детей-сирот обрели семью и дом.

— За этими цифрами стоят конкретные люди и конкретная работа, которую они проводят с каждым ребёнком. Пока есть дети, которые нуждаются в нашей помощи, пока существует проблема преступности среди детей, социального сиротства, мы с вами должны бороться за каждого ребенка, за его настоящее и будущее, — подчеркнул Сергей Гапликов.



Глава региона поблагодарил сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также работников правоохранительных органов за профессионализм, терпение, чуткость, ответственное отношение к работе. Сергей Гапликов пожелал конструктивного диалога и взаимопонимания в выработке совместных решений, а также вручил благодарственные письма.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав образована 14 января 1918 года Декретом совета народных комиссаров в целях защиты детей от негативных влияний социальной среды и организации борьбы с правонарушениями несовершеннолетних. На протяжении столетия уникальный институт стоит на страже прав детей и в любой ситуации готов прийти к ним на помощь.