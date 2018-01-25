Почта России и ЦИК России заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и генеральный директор Почты России Николай Подгузов подписали соглашение о взаимодействии между организациями. Стороны будут осуществлять сотрудничество по вопросам информирования избирателей о порядке проведения выборов Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Почта России окажет содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК России в рамках информационно-разъяснительной кампании.

По итогам подписания документа генеральный директор Почты России Николай Подгузов отметил: «Почта России – социально ответственное предприятие, представленное в самых удаленных уголках страны. Это позволяет донести информацию о выборах Президента Российской Федерации фактически до каждого избирателя. Почта России будет помогать ЦИК в осуществлении информационно-разъяснительной кампании в период подготовки и проведения выборов Президента России».

«Почта России» для Центризбиркома – стратегический партнер. Почтовые отделения работают практически в каждом населенном пункте страны, даже немногочисленном, что делает их эффективными площадками для информирования о предстоящих выборах главы государства. Соглашение позволит сделать эту работу Комиссии по-настоящему адресной и действительно масштабной. ЦИК России приветствует социальную активность бизнеса, которая направлена на решение общих задач», – подытожила Председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Ежедневно почтовые отделения посещают более 6 млн россиян. Размещение информационных материалов в отделениях связи, а также привлечение сотрудников почты к информированию населения о выборах Президента Российской Федерации позволит повысить осведомленность россиян о сроках и порядке совершения избирательных действий, а также об избирательном законодательстве. Кроме того, на базе нескольких десятков отделений почтовой связи будут организованы избирательные участки.

Стоит отметить, что генеральный директор Почты России планирует проводить регулярные встречи с председателями избирательных комиссий регионов РФ для обсуждения вопросов информационного взаимодействия между организациями в процессе подготовки к выборам Президента РФ. В частности, 19 января 2018 года Николай Подгузов провел рабочую встречу с председателем областной избирательной комиссии Владимирской области Вадимом Минаевым.

текст и фото «Почты России»