В Коми определили лучшее новогоднее оформление

В Минстрое Республики Коми подвели итоги республиканского конкурса «Лучшее новогоднее оформление территорий муниципальных образований Республики Коми». Члены комиссии выбирали лучших из лучших среди 87 участников, победителей на уровне своего муниципалитета. В состязании на оригинальное новогоднее оформление приняли участие администрации муниципальных образований, управляющие компании, товарищества собственников жилья, а также организации и индивидуальные предприниматели.



По словам Ирины Кругловой, первого заместителя министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, новогоднее оформление города играет не последнюю роль в создании праздничного настроения и выразила надежду, что из года в год желающих сделать наши города и районы ярче станет больше.

Члены конкурсной комиссии оценили декоративно-художественное и световое оформление главной ели на центральной площади административных центов, а так же фасадов, витрин, прилегающих территорий, с учётом новогодней тематики.

В итоге, победителями конкурса стали:

В номинации «Лучшее оформление фасада»:

1 место — Дворец творчества детей и молодежи (г. Воркута);

2 место — Детский сад №1 (с. Усть-Кулом);

3 место — Школа № 13 (г. Ухта).

В номинации «Лучшее оформление витрины»:

1 место — Магазин «Злата» (г. Сыктывкар, ул.Комарова);

2 место — ООО «Кухня» (г. Воркута);

3 место — ИП Голованов (г. Вуктыл).

В номинации «Лучшее оформление главной ели на центральной площади административного центра»:

Городские округа:

1 место — «Усинск»;

2 место — «Сыктывкар»;

3 место — «Воркута».

Муниципальные районы:

1 место — «Сосногорск»;

2 место — «Печора»;

3 место — «Усть-Куломский».

Минстрой Республики Коми отметил специальными дипломами за оригинальность оформления территорий 25 пожарно-спасательную часть и отделение Почты Троицко-Печорского района, а также 1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми Корткеросского района.