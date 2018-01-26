В Коми определили лучшее новогоднее оформление
В Минстрое Республики Коми подвели итоги республиканского конкурса «Лучшее новогоднее оформление территорий муниципальных образований Республики Коми». Члены комиссии выбирали лучших из лучших среди 87 участников, победителей на уровне своего муниципалитета. В состязании на оригинальное новогоднее оформление приняли участие администрации муниципальных образований, управляющие компании, товарищества собственников жилья, а также организации и индивидуальные предприниматели.
По словам Ирины Кругловой, первого заместителя министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, новогоднее оформление города играет не последнюю роль в создании праздничного настроения и выразила надежду, что из года в год желающих сделать наши города и районы ярче станет больше.
Члены конкурсной комиссии оценили декоративно-художественное и световое оформление главной ели на центральной площади административных центов, а так же фасадов, витрин, прилегающих территорий, с учётом новогодней тематики.
В итоге, победителями конкурса стали:
В номинации «Лучшее оформление фасада»:
1 место — Дворец творчества детей и молодежи (г. Воркута);
2 место — Детский сад №1 (с. Усть-Кулом);
3 место — Школа № 13 (г. Ухта).
В номинации «Лучшее оформление витрины»:
1 место — Магазин «Злата» (г. Сыктывкар, ул.Комарова);
2 место — ООО «Кухня» (г. Воркута);
3 место — ИП Голованов (г. Вуктыл).
В номинации «Лучшее оформление главной ели на центральной площади административного центра»:
Городские округа:
1 место — «Усинск»;
2 место — «Сыктывкар»;
3 место — «Воркута».
Муниципальные районы:
1 место — «Сосногорск»;
2 место — «Печора»;
3 место — «Усть-Куломский».
Минстрой Республики Коми отметил специальными дипломами за оригинальность оформления территорий 25 пожарно-спасательную часть и отделение Почты Троицко-Печорского района, а также 1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми Корткеросского района.
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