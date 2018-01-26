Республика может получить дополнительное финансирование на благоустройство малых городов

Малые города Коми примут участие во всероссийском конкурсе проектов развития общественных пространств. Города-призеры получат премиальное финансирование, направленное на реализацию конкурсных проектов. Основные организационные моменты конкурса были озвучены в ходе селекторного совещания под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня.



Под понятием «малый город» понимаются города с населением менее ста тысяч человек.

Муниципалитет, желающий участвовать в конкурсе, должен разработать проект благоустройства общественной территории – парка, сквера, набережной, бульвара и т.п. В создании проекта будут участвовать жители города и общественные организации.

Заявки на конкурс принимаются до конца марта. В течение апреля федеральная комиссия оценит проекты по различным критериям. При оценке будут учитываться востребованность среди жителей города, поддержка общественности, объем привлеченных внебюджетных средств, экономический эффект.

80 лучших конкурсных работ получат целевое финансирование на реализацию от 30 до 100 миллионов рублей. Проекты должны быть реализованы в 2019 — 2020 годах.

До конца текущей недели Минстрой России обнародует документ, в котором будут подробно описаны все правила и условия конкурса. После этого муниципалитеты Республики Коми примут решения об участии.

— Запуск такого конкурса даст дополнительный стимул для исторических поселений и малых городов в поиске новых возможностей для развития и улучшения качества жизни населения. А главное — для еще большего вовлечения жителей, экспертов и общественных организаций к решению ключевых для развития муниципалитетов вопросов, — прокомментировал глава Минстроя России Михаил Мень.

Напомним, предложение о выделении дополнительного финансирования было одобрено президентом Владимиром Путиным в ходе рабочих совещаний Форума малых городов и исторических поселений 17 января в Коломне.