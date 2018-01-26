Минимущества Коми продлило срок приема заявок на участие в аукционе по продаже пакета акций АО «Белкомур»

В соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества на 2018 год Республика Коми реализует пакет акций АО «Белкомур» путём проведения аукциона в электронной форме.



Информация о проведении аукциона в электронной форме размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Минимущества Республики Коми (www.agui.rkomi.ru).

Срок приёма заявок на участие в аукционе продлен до 9 февраля. Аукцион в электронной форме состоится 14 февраля.

Заявки подаются из личного кабинета электронной площадки – универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).