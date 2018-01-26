Иван Голубков выиграл биатлонный спринт на этапе Кубка мира в Германии

В немецком Оберриде продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Участники уже завершили лыжегоночную программу и перешли к биатлону. Республику в составе национальной сборной представляют ведущие лыжники Иван Голубков и Мария Иовлева.

Первой гонкой в программе биатлона значился спринт.

У мужчин представителю Республики Коми Ивану Голубкову вновь не было равных на дистанции. Совершив два промаха на рубежах, он все равно ходом оказался быстрее украинца и своего партнера по сборной, которые заняли второе и третье место. Отметим, что при этом представитель Украины не допустил ошибок на рубежах, а россиянин промазал один раз.

— Чувствую себя хорошо. Гонка прошла нормально. Но своей стрельбой, конечно, остался не доволен, — отметил Иван Голубков.

А вот Мария Иовлева в этой гонке не смогла попасть на подиум. В итоговой таблице она осталась восьмой, допустив на рубеже также два промоха. После всех проведенных стартов, Иван Голубков еще сильнее укрепил свою лидирующую позицию в общем зачете Кубка мира. Завтра спортсменов ждет индивидуальная гонка.