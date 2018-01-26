На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной начнется «смена декораций»

Специально к чемпионату России, который пройдет с 24 марта по 1 апреля, здесь обновят все баннеры и вывески. Появятся дополнительные информационные стойки и места для фотосессий. Также в рамках предстоящих соревнований, на стадионе изменится стартовая поляна и зона финиша.



— Пять лет в Коми не было чемпионатов России. Эта временная ротация позволила людям соскучиться по «большим» лыжам. И, безусловно, что такие соревнования дают огромный толчок для развития лыжных гонок в регионе. И мы полагаем, что мы вполне можем подтвердить авторитет Республики Коми, как одного из лидеров среди лыжных регионов страны», — отметил директор Центра спортивной подготовки сборных команд, директор соревнований Николай Гордеев.

Как отметили в министерстве физической культуры и спорта Республики Коми, присутствие на лыжном комплексе в дни проведения соревнований должно стать праздником для всех. Поэтому организаторы планируют отдельную работу со зрителями. Также в один из дней именно на РЛК пройдут проводы зимы со всеми атрибутами этого праздника – гуляниями, забавами и выездной торговлей.