В рамках поручения главы Коми Сергея Гапликова и в части совершенствования деятельности организаций для детей-сирот летнему отдыху и оздоровлению воспитанников уделяется пристальное внимание. Помимо традиционных выездов ребят в летний период в детские оздоровительные лагеря на территории республики и за ее пределами, на 2018 год запланированы некоторые нововведения. Так, на базе пяти организаций для детей-сирот будут открыты детские лагеря отдыха и оздоровления детей. Об этом рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики республики Максим Ганов.



— В таких детских лагерях отдыха и оздоровления детей для работы с воспитанниками будут привлечены педагогические отряды из числа студентов Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, Ухтинского государственного технического университета и Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова. В настоящее время проводится «школа вожатского мастерства», соответствующая федеральным стандартам, – отметил Максим Ганов.

Также прорабатывается вопрос с главами муниципальных образований Коми и центрами занятости населения Министерства труда, занятости и социальной защиты республики в части приоритетного включения воспитанников организаций для детей-сирот в состав «отрядов мэров», организуемых для проведения в летний период работ по благоустройству территорий муниципальных образований.

Кроме того, особое внимание уделяется анализу программ по дополнительному образованию различной направленности (художественные, спортивные, технические, социально-педагогические и др.), которые реализуются на базе организаций для детей-сирот. В настоящее время в организациях для детей-сирот реализуются 117 таких программ.