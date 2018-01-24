«Золотой стандарт» для общественных наблюдателей

На выборах президента России 18 марта будут работать наблюдатели от федеральной и региональных общественных палат. Соответствующие поправки, позволяющие палатам направлять своих представителей на избирательные участки, недавно были внесены в законодательство.

В связи с этим Общественная палата России разработала «золотой стандарт» общественного наблюдения за выборами.

– Это методика наблюдения на избирательном участке: очень формализованная, четкая и ясная, – сказал в ходе онлайн-совещания с региональными палатами заместитель руководителя рабочей группы палаты по мониторингу реализации прав граждан Максим Григорьев. – Главные принципы работы наблюдателей – независимость, честность и объективность.

Всего, по его словам, к мониторингу за проведением выборов президента 18 марта планируется привлечь от трех до пяти тысяч наблюдателей. Впрочем, эта цифра может оказаться куда большей. Все они будут работать абсолютно бесплатно, пройдя при этом предварительно специальную подготовку и аттестацию для работы на выборах.

Общественная палата Коми планирует направить своих наблюдателей на каждый избирательный участок, а это ни много ни мало 1300 человек.

– Набрать такое количество добровольцев – задача непростая. Мы не сможем ее решить без участия НКО, общественных советов муниципальных образований, других общественных объединений, с которыми будем заключать соглашения по отбору этих людей, – отметила в интервью «Республике» председатель Общественной палаты Галина Киселева. – Мы набираем неангажированных, ответственных людей, чтобы ситуация на избирательных участках в день выборов президента страны была предельно прозрачная.

Проводить обучение добровольных общественных наблюдателей палате поможет республиканский избирком. Напомним, соответствующее соглашение Общественная палата региона и Избирательная комиссия Коми заключили еще в декабре. Пройдя учебу, наблюдатель получит на руки направление Общественной палаты. Вся необходимая информация (образец заявления, разрешение на использование персональных данных и другие документы) размещена на сайте палаты в специальной вкладке «Выборы президента РФ».

Помимо НКО, к общественному наблюдению намерен подключиться и Российский союз молодежи, тем более что подобный опыт у этой организации уже есть – студенты не первый год принимают участие в общественном мониторинге сдачи ЕГЭ. В 2017 году благодаря бдительности наблюдателей от РСМ удалось поймать почти тысячу нарушителей на экзамене.

На выборах президента РСМ будет действовать исключительно через Общественную палату, поскольку право выдачи разрешений на участие в качестве общественных наблюдателей есть только у нее. Как отметила Галина Киселева, молодежь уже подходила, интересовалась подробностями.

Что касается разработанного российской Общественной палатой «золотого стандарта», то эти рекомендации в республиканской палате ждут со дня на день.

Галина ВЛАДИС