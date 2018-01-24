Решению жилищной проблемы молодых семей поможет подход Путина

Подход президента России Владимира Путина к решению проблемы жилищной обеспеченности среди молодых семей представляется более действенной мерой, чем предложение Молодежного парламента при Госдуме отменить первоначальный взнос по ипотеке, считает доцент кафедры «Финансовые рынки» Российского экономического университета имени Плеханова Лазарь Бадалов.

Сегодня, чтобы вступить в программу обеспечения жильем и получить ипотеку в банке, молодой семье нужно накопить на первоначальный взнос не менее 30 процентов от суммы кредита, пишет агентство «Экономика сегодня». Для многих это нереально. Поэтому, чтобы такие семьи могли сразу приобрести жилье, Молодежный парламент при Госдуме предложил отменить для них первоначальный взнос по ипотеке, разделив сумму между платежами, либо компенсировать ее за счет повышения процентной ставки по кредиту.

Доцент РЭУ имени Плеханова Лазарь Бадалов считает, что в Центробанке такой подход не одобрят. Регулятор, наоборот, сейчас ужесточает требование к первоначальному взносу и ставит условие для банков, чтобы минимальный размер был как можно выше. Так что в нынешних условиях вряд ли эта инициатива пройдет. В России сегодня и без того достаточно много сделано для рынка ипотечного кредитования, полагает эксперт.

Да и сама идея, по его мнению, вызывает определенные вопросы – с экономической точки зрения она не выгодна, так как в итоге переплата будет больше, чем в ситуации с первоначальным взносом, а финансовые риски банков при этом возрастают.

Единственное решение жилищного вопроса в рыночной экономике, по мнению Бадалова, возможно через ипотечное кредитование с использованием разного рода программ поддержки семей и молодых специалистов.

Речь идет прежде всего о программе субсидирования процентной ставки по ипотеке сверх шести процентов для семей со вторым и третьим ребенком. Такое предложение озвучено президентом страны в стратегии по поддержке рождаемости в России. По словам Путина, молодые семьи смогут воспользоваться льготными условиями не только при покупке жилья на первичном рынке, но и при рефинансировании ставки на уже взятые кредиты.

– Подход президента Путина к решению проблемы жилищной обеспеченности среди молодых семей представляется более действенной мерой, чем предложение об отмене первоначального взноса. В действующей госпрограмме рассматривается не просто молодая семья, а именно семья с ребенком. Это очень важный фактор с точки зрения кредиторов. Намерения людей, которые осознанно завели ребенка, являются более серьезными, и они будут отражаться в финансовом плане, планировании бюджета и совместном ведении хозяйства, – резюмирует Лазарь Бадалов.

Агентство «Экономика сегодня»

Фото kremlin.ru