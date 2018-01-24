Интерактивная карта для избирателей

ЦИК России запустил интерактивную карту, с помощью которой любой россиянин сможет узнать местоположение ближайшего регионального избиркома. Карта размещена на сайте Центризбиркома страны.

Особенно полезной интерактивная карта будет для тех граждан, кто в день голосования на выборах главы государства будет находиться не по адресу регистрации, указанному в паспорте (уехал в командировку, отпуск или просто живет в другом городе), либо не имеет регистрации по месту жительства. Такие избиратели смогут проголосовать по месту нахождения.

Для этого надо с 31 января по 12 марта обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или МФЦ, а с 25 февраля по 12 марта – в любую участковую избирательную комиссию. Здесь примут заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. В заявлении необходимо указать избирательный участок, где человек планирует проголосовать.

Если есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, подать заявление можно и в режиме онлайн через этот интернет-портал.

После того как заявление подано, 18 марта избиратель может прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.

Лина ПЕРОВА