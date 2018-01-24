В Воркуте начат сбор предложений по благоустройству

Воркутинцы примут непосредственное участие в формировании программы по благоустройству города в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. С 23 января по 2 февраля в муниципалитете пройдет акция по приему таких предложений, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

В городе организованы три пункта приема предложений: в ТРЦ «Каскад» (площадь Центральная, 1), супермаркете «Максима» (бульвар Пищевиков, 17Б) и Дворце творчества детей и молодежи (улица Ленина, 47). В пунктах работают волонтеры, которые предоставят всем желающим специальные анкеты.

Заполняя анкету, граждане смогут указать не только район, который, по их мнению, должен быть благоустроен в текущем году, но и высказать свои предложения по реализации федеральной программы на местном уровне. Аналогичный опрос проходит и в интернете.

По итогам акции будет отобрано три объекта, после чего на каждый из них администрация города разработает по три дизайн-макета. Ознакомиться с проектами и сделать свой выбор воркутинцы смогут 18 марта на большинстве избирательных участков города в день выборов президента страны.

Напомним, прямое голосование жителей за проекты общественных пространств в России стало обязательным условием реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который рассчитан на 2017-2020 годы. В рамках проекта в Воркуте в 2017 году были проведены работы первой очереди благоустройства городского парка культуры и отдыха и Аллеи пионеров.

Лина ПЕРОВА

Фото заполярка-онлайн.рф