Заемщикам дадут зеленый свет

В 2018 году аграрии Коми смогут получить льготные кредиты на сумму более 57 миллионов рублей

Минсельхоз России утвердил план льготного кредитования заемщиков на 2018 год. Республике Коми предусмотрен объем субсидий на сумму более четырех миллионов рублей, что позволит уполномоченным банкам в текущем году выдать аграриям региона краткосрочные кредиты по льготной ставке не выше пяти процентов годовых на сумму более 57 миллионов рублей.

В 2018 году на малые формы хозяйствования предусмотрено 9,6 миллиона рублей, на растениеводство (проведение сезонных полевых работ) – 32,5 миллиона рублей, на животноводство – 7,9 миллиона рублей; на молочное скотоводство – 7,2 миллиона рублей.

– В этом году данный инструмент поддержки аграриев должен заработать эффективнее. Есть нововведения в части механизма взаимодействия, поставлены жесткие задачи. Перед уполномоченными банками стоит задача максимально оперативно рассматривать обращения заемщиков и формировать реестры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить аграриев денежными средствами – от этого зависит посевная кампания. Механизм льготного кредитования аграриев совершенствуется в рамках исполнения поручения главы государства Владимира Путина, который уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства страны, – отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

В настоящее время региональным минсельхозом согласован перечень потенциальных заемщиков, представленный Коми региональным отделением АО «Россельхозбанк», с целью рассмотрения его Минсельхозом России и включения в перечень заемщиков для получения кредитов по льготной ставке.

Ранее первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз планирует в течение трех дней направлять подписанные ответы и рекомендует уполномоченным банкам в недельный срок заключать кредитные договоры с заемщиками.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Артура АРТЕЕВА