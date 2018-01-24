Паспорт обычный или электронный?

В 2018 году у граждан России может появиться возможность получить электронный паспорт. В числе его функций – хранение нескольких документов – паспорта, полиса, ИНН, водительских прав, трудовой книжки, функция банковской карты, оплата услуг, получение зарплаты, нотариальное заверение документов по карте, открытие ИП и даже голосование на выборах. ВЦИОМ провел опрос, показавший, что каждый третий россиянин не против заменить реальный паспорт на электронный. А вы какой выбираете паспорт?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– В наше время уже нет секрета ни о наших паспортных данных, ни о наших счетах в банках, и электронный паспорт очень бы упростил многие процедуры обращений и подтверждений. Огромнейшее количество бумаги сэкономим, и не надо будет по инстанциям таскать ворох официальных документов. Лично я за электронный паспорт.

Алексей Выборнов, инженер, Печора:

– Почему вопрос стоит со словом «или»? Пускай ходят оба вида паспорта и дублируют друг друга в различных ситуациях. Вообще, обычный общероссийский паспорт уже стал анахронизмом, и его стоит объединить с загранпаспортом.

Максим Балин, заместитель руководителя администрации Инты:

– Мне бы подошел электронный паспорт. На самом деле очень удобно, когда все необходимые документы находятся в одном источнике, и это значительно упрощает жизнь.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Не готова заменить паспорт на электронный. Проработав много лет с персональными данными населения, сделала вывод, что слишком много желающих использовать полученную информацию в корыстных целях. А если этот электронный документ будет украден или утерян, его восстановление потребует много сил, времени и, возможно, денег.

Евгений Шаршаков, заведующий отделением скорой медицинской помощи, Сысольский район:

– Не против электронного паспорта. Это удобно, не нужно носить с собой массу документов. Главное, чтобы во взаимодействии с ведомствами и учреждениями, полицией и банками не возникало проблем с идентификацией гражданина и применением паспорта. И естественно, чтобы была гарантирована государством безопасность персональных данных.

Екатерина Орешкина, специалист по труду и кадрам, Емва:

– Я выбираю обычный паспорт. Сейчас его можно и сканировать, и фотографировать, закреплять и отправлять. Электронный не нужен.

Дмитрий Пастухов, директор школы №2, Микунь:

– Мне был бы удобен электронный вариант. С 90-х годов пользуюсь банковскими карточками, когда они еще не особо популярны были, – ни разу не пожалел. Видимо, повезло, что не нарвался. Так что электронный в моем случае – оптимальный вариант.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора районной газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– В крупных городах, таких как Сыктывкар, инфраструктура организаций и учреждений, возможно, уже адаптирована к работе с подобного рода электронными документами, но в районах до этого еще не созрели. Второе – в каком виде будут эти электронные паспорта – пластиковые карты, чипы под кожей, брелки? И третье – электронное мошенничество с каждым годом принимает все большие обороты, и справиться с этим никак не удается. А если злоумышленники взломают электронный документ, включающий в себя все, что касается человека и его жизни, воспользуются данными в корыстных или преступных целях? Как доказать, что виновник не ты?

Надежда Шкляева, предприниматель, Корткеросский район:

– Вариант электронного паспорта удобен, но при утере возникнет масса проблем.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорск:

– Мне кажется, эти документы не должны заменять или исключать друг друга. Не всегда есть шаговая доступность для выхода в интернет. А документы, и, конечно, паспорт в первую очередь, могут быть необходимы в любой момент нашей жизни.

Альбина Севанян, директор Молодежного центра, Усинск:

– Я люблю свой бумажный паспорт. Ко всему электронному отношусь с опаской.

Оксана Родионычева, директор начальной школы – детского сада, Емва:

– Электронный паспорт – это современные технологии и возможности. Конечно, я за электронный паспорт.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– Я предпочитаю иметь обычный паспорт, так как не доверяю в плане сохранения конфиденциальности моих данных, а также технике вообще: произойдет сбой, и все мои данные исчезнут. Мне спокойнее, когда мои документы оформлены в бумажном варианте и находятся непосредственно со мной.

Надежда Беляева, председатель Прилузского райсовета ветеранов:

– Может, я и консерватор, но мне ближе и понятней обычный паспорт. Тем более что не считаю электронику на сто процентов надежной.

Ирина Любименко, директор Дома культуры поселка Птицефабрика, Сыктывкар:

– Я выбираю бумажный вариант документов. Пусть их много и все они разные по размеру, зато они бумажные, их нельзя удалить и взломать. Кроме того, они работают там, где нет интернета и отсутствует сотовая связь, да и вообще любая коммуникационная система.

Геннадий Сарамуд, директор ООО «Юкост», Усинск:

– На мой взгляд, учитывая, с какой легкостью вскрывается и корректируется различная электронная информация, электронный паспорт с таким набором информации в нашей действительности, это скорее зло, чем благо.

Павел Дуркин, пенсионер МВД, Усть-Цилемский район:

– Я за получение электронного паспорта гражданина России. У него большие преимущества. Но есть сомнения, готова ли наша электронная сеть для работы без сбоев и в любом населенном пункте нашей необъятной России. Ведь мест так называемой «глухомани» у нас в России достаточно, особенно в сельской местности. Вывод напрашивается сам собой: что это удобно и выгодно только для городов и населенных пунктов, близких к центрам субъектов страны.

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