Пенсионерам предоставили льготы по земельному налогу

С нового года пенсионеры могут воспользоваться новым вычетом и уменьшить налогооблагаемую базу на стоимость шести соток. Список льготников включает и другие категории граждан, в числе которых инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны.

Например, за участок в 10 соток налог будет рассчитываться только за четыре. Если площадь земельного участка в собственности не превышает шести соток, то от налога льготник будет полностью освобожден. Данный вычет распространяется только на один участок.

Заявлять о праве на льготу нужно не всем. Если гражданин пользовался налоговыми льготами ранее – к примеру, если пенсионер уже был освобожден от налога на квартиру, то повторно писать заявление в налоговую службу не требуется. Льгота применится автоматически.

Заявить о своем праве необходимо только тем лицам, которые ранее льготы не применяли. Заявление в налоговый орган можно отправить через «Личный кабинет налогоплательщика физлица», заполнить лично в ближайшей налоговой инспекции или МФЦ.

Налоговики рекомендуют гражданам до отправки заявления проверять наличие дополнительных льгот. При наличии нескольких льгот соответствующую информацию следует указать в заявлении. Так, для пенсионеров на территории России действует льгота, которая освобождает их от налога на один объект недвижимости каждого вида: дом, квартиру или комнату и гараж. Поэтому впервые заполняя заявление на льготу, им следует указывать не только земельный участок, но и другие объекты, на которые распространяется действие льгот.

К тому же с 2018 года действует упрощенный порядок оформления налоговых льгот – теперь подтверждающие льготу документы прикладывать не обязательно. Если гражданин не приложит к заявлению эти документы, то налоговый орган сам обратится за подтверждением льготной категории в уполномоченный орган, а затем проинформирует заявителя о результатах.

В Управлении налоговой службы по региону пояснили, что для использования вычета за 2017 год рекомендуется подавать заявление на льготу до 1 июля 2018 года. Тогда в осенней рассылке налоговых уведомлений сумма налога будет отражена уже с учетом льготы.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rus.err.ee