Вакансии превышают спрос

Для расширения возможностей трудоустройства жителей Коми в центрах занятости 25 января состоится скайп-ярмарка для желающих работать вахтой.

По оперативным данным Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты республики, на 22 января в региональной службе занятости состоит на регистрационном учете 6,9 тысячи безработных граждан (на 22 января 2017 года – 8,1 тысячи человек).

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) составил 1,6 процента (на 22 января 2017 года – 1,7 процента).

Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Ухте (0,6 процента), а самый высокий в Ижемском районе (3,9 процента).

Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, составила более 8,5 тысячи единиц, из них по рабочим профессиям – 3,7 тысячи вакансий.

– Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, претендующих на одну вакансию) составил 0,8 человека на одну вакансию. Наиболее высокая нагрузка зафиксирована в Прилузском и Сысольском районах, где на одну заявленную вакансию претендуют более трех безработных граждан, и самая низкая в городе Ухте – на одного безработного гражданина приходится 4,5 вакансии, – сообщили в управлении занятости.

Игорь ПЕТРОВ