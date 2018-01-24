Александр Беглов познакомился с республикой

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе посетил Коми

23 января республику с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов. Напомним, на этом посту прежний полпред Центрального федерального округа сменил Николая Цуканова, который назначен помощником президента страны. Коми стала первой после Ленинградской области в серии ознакомительных поездок по регионам, которые запланировал новый полпред в СЗФО.

Цель поездки полпреда – мониторинг исполнения майских указов и инициатив главы государства, затрагивающих стратегически важные сферы жизни населения. Именно этой теме была посвящена рабочая встреча полпреда и главы Коми. О чем конкретно шла речь, сообщила пресс-служба руководителя республики.

– Я бы хотел обратить особое внимание на выполнение стратегических инициатив президента Российской Федерации. Их главным приоритетом является повышение качества жизни населения. Надо создавать все необходимые условия для того, чтобы граждане чувствовали заботу власти и видели, что их проблемы решаются, – подчеркнул Александр Беглов.

Сергей Гапликов проинформировал полпреда о реализации майских указов президента. По всем основным положениям наблюдается положительная динамика достижения показателей. Из 40 наблюдаемых указов возможно недостижение двух показателей (смертность населения от новообразований и доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме). Правительство республики прилагает максимальные усилия по поэтапному достижению данных показателей.

В 2017 году удалось добиться позитивных тенденций в экономике. Отмечен рост налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет республики по итогам прошлого года на 20 процентов по отношению к фактическим поступлениям за 2016 год. Снизился объем госдолга республики на 7,8 процента. Наблюдается снижение инфляции, в декабре прошлого года – 102,4 процента к декабрю 2016 года.

В 2018-2020 годах планируется реализация 22 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, нефтедобывающей отрасли и обрабатывающей промышленности с общим объемом инвестиций в размере 99 миллиардов рублей, что позволит еще дополнительно создать 1779 рабочих мест для жителей республики.

Полпред поручил главе Коми держать на особом контроле решение вопросов, связанных с ликвидацией задолженности по зарплате и ее своевременной выплате.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья выполнена в полном объеме. Ликвидировано более 155 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, более 8,5 тысячи граждан переехали из аварийного жилья в благоустроенное.

В рамках концессионного соглашения с применением форм государственно-частного партнерства в республике ведется строительство федеральной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар.

– Одна из проблем, которые мы успешно решаем, это обеспечение связью удаленных территорий. Из запланированных в этом году 68 населенных пунктов 38 уже обеспечены. В этом году мы планируем обеспечить электронной связью и интернетом основную часть удаленных территорий. Решаем все социальные вопросы. Сегодня решена проблема обеспечения услугами дошкольного образования детей с трех до семи лет. Есть в отложенном спросе около 140 человек, но эту очередь мы ликвидируем, соответствующие проекты уже рассматриваем, – сообщил Сергей Гапликов.

Задача по обеспечению местами в детских садах детей до трех лет, по словам главы республики, будет решена к 2019 году.

В ходе беседы полпред акцентировал внимание главы республики на решении вопросов, связанных с обеспечением жильем детей-сирот, безаварийного прохождения отопительного сезона, стабильной работы объектов ЖКХ, бесперебойной работы электрических систем.

– Жители даже самых отдаленных районов республики не должны быть обделены вниманием. Им необходимо оказывать качественные медицинские услуги, должны исправно работать ФАПы, скорая медицинская помощь, – отметил Александр Беглов.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы развития системы здравоохранения (в том числе строительства республиканской инфекционной больницы), развития отрасли образования (в том числе строительства школы на 1200 мест в Сыктывкаре), вопросы поддержки ветеранов.

Непосредственное знакомство полпреда с жизнью региона началось с посещения гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова. Юные таланты не только провели для гостей экскурсию, рассказали об истории этого учебного заведения, но и подготовили концерт. По его окончании полпред поблагодарил ребят за их талант и творческие успехи, пожелав им не останавливаться на достигнутом.

Следующим объектом, где побывали полномочный представитель президента и сопровождавшие его глава Коми и члены правительства республики, стал детский сад №5 в сыктывкарском микрорайоне Орбита. Гости осмотрели группы, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок, бассейн.

Заглянув в одну из групп, Александр Беглов поинтересовался у ребят, где лучше кормят – дома или в садике. «В садике!» – хором ответили малыши. В другой группе полпред подарил имениннице по имени Марина конфеты и предложил поделиться с ребятами.

Посещение дошкольного учреждения неслучайно было включено в программу визита полпреда. Этот детсад введен в эксплуатацию в 2014 году и является наглядным примером того, как в республике выполняется один из майских указов президента России в части доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. В Коми этот целевой показатель составил 100 процентов. Теперь предстоит ликвидировать очередь для детей в возрасте от полутора до трех лет. Эта задача должна быть решена к 2019 году, она находится на особом контроле органов власти.

Далее полпред познакомился с работой республиканского кардиологического диспансера, осмотрел отделения реанимации и ангиографии и пообщался с ведущими специалистами медицинского учреждения.

В ходе встречи с врачами кардиоцентра обсуждались вопросы демографической ситуации в регионе, кадрового обеспечения медучреждений, строительства новых медицинских центров.

В частности, Александр Беглов отметил важность появления в регионах современных перинатальных центров, один из которых планируется построить в республике. Такие центры позволяют выйти здравоохранению региона на более качественный уровень оказания медицинской помощи, обеспечить безопасное ведение беременности и способствовать снижению осложнений при родовспоможении.

Врачи кардиодиспансера подняли вопрос о создании в республике сосудистого центра, который объединил бы в себе оказание помощи всем категориям пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и с острой недостаточностью мозгового кровообращения.

– Если такая необходимость есть и она будет обоснована, то мы готовы рассматривать проработанные предложения совместно с федеральным минздравом, – заверил полпред президента.

Завершающим аккордом насыщенного дня стало посещение Дома дружбы народов. Здесь на третьем этаже размещаются многочисленные кабинеты и лаборатории детского технопарка «Кванториум»: «Авиаквантум» (управляемые и программируемые летательные аппараты), «Робоквантум» и «Биоквантум», «Энерджиквантум» (альтернативная энергетика), «Дополненная и виртуальная реальность». В хайтек-цехе, который считается сердцем «Кванториума», гостям показали, как работают 3D-принтеры и сканеры. Умным машинам задали программу, и они тут же на глазах зрителей изготовили для них памятные сувениры.

На полпреда же наибольшее впечатление произвела фотостудия «Медиаквант» – единственная в стране. Во всяком случае, в «Кванториумах» других регионов такого направления пока нет.

Этажом ниже гостей встретили задорной коми песней и национальным угощением. Александра Беглова и Сергея Гапликова тепло принимали представители всех многочисленных культурно-национальных автономий и землячеств, потчевали шаньгами и дарили подарки. Например, удорское землячество одарило экологически чистым и полезным иван-чаем, а в кабинете, который занимает «Русь Печорская», показали, как играть в бараньи кости. Выяснилось, что полпред знает эту игру не понаслышке.

– Тридцать лет не играл в бабки, надо будет восстановить навык, – пошутил Александр Беглов.

Подытоживая все увиденное в этот день в столице Коми, полпред начал именно с впечатлений от встреч с представителями национально-культурных автономий:

– Мне было важно увидеть практический опыт по сохранению межнационального мира и согласия, как выполняются поручения президента по решению этого вопроса. Я увидел, что в республике реализуются соответствующие программы, есть Дом дружбы народов, где представлено большое количество национальных автономий со своими традициями и людьми. Эти люди работают на общественных началах, с удовольствием делятся своими впечатлениями, своей кухней, языком. И это очень важно, поскольку каждая национальность обогащает наш великий народ. Коми – национальная республика, и важно было увидеть, как поручения президента по межнациональному согласию решаются здесь.

Отвечая на вопрос журналистов о подходах к оценке работы губернаторов, Александр Беглов сделал акцент на взаимоотношениях высших должностных лиц субъектов России с населением.

– Каждый житель, придя на выборы и проголосовав, выдал доверенность своему губернатору: «Сделай так, чтобы я хоть чуть-чуть стал жить лучше». После этого, отдав такую доверенность, человек вправе требовать отчета от губернатора: почему я живу хуже. Или лучше. Каждый житель вправе эти вопросы задавать. И власти должны уметь на них отвечать, – отметил полпред.

По его словам, создание гражданского общества – это и есть активность населения, которая проявляется в умении открыто задавать власти волнующие вопросы.

– Мы мониторим, как население территорий относится к своему губернатору, как он выполняет предвыборные обещания. Чем сильнее гражданское общество, когда люди не отсиживаются в кустах, а высказывают свое мнение, тем демократичнее власть, – подчеркнул Александр Беглов.

В равной степени работа губернаторов будет оцениваться и по качеству исполнения поручений президента, в том числе майских указов и стратегических инициатив Владимира Путина.

– Эта работа на местах очень важна, потому что те же майские указы – это доверенность, которую взял на себя от населения всей страны президент. Получив доверенность от граждан регионов, он издал указы, выполнение которых влияет на качество жизни всех слоев населения, – пояснил полпред.

Властям в регионах в этом году предстоит большая работа и по новым задачам, поставленным Владимиром Путиным.

– У нас бюджет – социальный. Несмотря на сложные экономические времена, ни одна социальная программа в стране не свернута. Напротив, появились новые: строительство детсадов и школ, продолжение расселения аварийного жилфонда, решение проблем детей-сирот и ветеранов войны и другие, – напомнил Александр Беглов.

Он добавил, что из российского бюджета осуществляется софинансирование, чтобы цели, поставленные лидером нации, в регионах были достигнуты.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА