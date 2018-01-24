В Госсовете Коми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ

29 января в республиканском парламенте состоится прямая линия по вопросам ЖКХ.

На вопросы жителей республики ответят депутаты Госсовета Коми, представители Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов, Министерства строительства и дорожного хозяйства, специалисты Службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) и Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Звонков граждан ждут с 14 до 15 часов по телефонам в Сыктывкаре: 8(8212) 21-40-56, 20-39-12.