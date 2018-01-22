Избирательные участки готовят для голосования

Подготовку и проведение выборов президента России осуществляют Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК), избирательные комиссии субъектов страны, территориальные и участковые избирательные комиссии. ЦИК является организующей выборы главы государства комиссией, руководит деятельностью нижестоящих избирательных комиссий.

В Коми выборы президента России будут проводить Избирательная комиссия республики (РИК), 21 территориальная избирательная комиссия, 636 участковых избирательных комиссий. Также созданы 24 избирательных участка, и, соответственно, будут сформированы участковые комиссии в местах временного пребывания избирателей: 23 – в больницах, одна – в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Всего в составах избирательных комиссий на территории края работают 5874 члена с правом решающего голоса.

В России будет изготовлено 111 425 443 избирательных бюллетеня – соответственно численности зарегистрированных избирателей по состоянию на 1 июля 2017 года. В Коми будет изготовлен 685 271 избирательный бюллетень. В таком же количестве изготавливаются специальные знаки (марки), которые будут наклеиваться на отпечатанные избирательные бюллетени для голосования на выборах президента.

В республике планируется применение комплексов для электронного голосования и – впервые – комплексов обработки избирательных бюллетеней. Применение комплексов для электронного голосования планируется на избирательных участках в Воркуте, комплексов обработки избирательных бюллетеней – на избирательных участках в Эжвинском районе Сыктывкара.

Помещения для голосования 310 из 636 избирательных участков будут оборудованы системой видеонаблюдения. Видеокамеры установят также в помещениях всех территориальных избирательных комиссий, трансляция с которых позволит наблюдать за приемом протоколов участковых комиссий об итогах голосования в режиме реального времени.

425 из 636 (67 процентов) участковых избирательных комиссий, обеспечивающих процесс голосования на выборах президента страны, будут применять технологию для изготовления протокола участковой комиссии с использованием машиночитаемого кода (QR-код).

23 избирательных участка в Коми будут обеспечивать процесс голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории России. Участки определены решением РИК по обращениям каждой из 21 территориальной избирательной комиссии: по одному – во всех муниципальных образованиях, в Эжвинском районе Сыктывкара традиционно – три участка.

Роман СЕМЕНОВ