Николай Канев: «Работаем на результат»

О том, что удалось претворить в жизнь в году прошедшем в Усть-Цилемском районе, какие события стали наиболее важными для жителей и о планах на 2018 год в интервью изданию рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации Усть-Цилемского района Николай Канев.

– Каким для района был прошедший год? Удалось ли воплотить все задуманное?

– Год был сложный. Но, несмотря ни на что, мы всегда стараемся достичь результата. Самая большая работа была проведена по ликвидации последствий паводка. В зону наводнения попали 13 населенных пунктов района, пострадали 805 человек, 276 жилых домов, четыре социальных объекта, девять объектов экономики, две животноводческие фермы, линии электропередачи и связи, улично-дорожная сеть и многое другое.

79 человек эвакуировались в разные населенные пункты, 35 из них были организованно эвакуированы силами администрации района. В пунктах временного размещения пребывало 18 человек, они были обеспечены трехразовым горячим питанием.

Для эвакуационных мероприятий привлекались водные транспортные средства администрации района, предпринимателей, частных лиц, автобусы бюджетных учреждений.

Оставшиеся в своих подтопленных домах люди обеспечивались сухими пайками. Всего выдано 3282 сухих пайка. Общая сумма затрат на питание составила 931,8 тысячи рублей. Жителям, оказавшимся на подтопленных территориях, для устранения последствий паводка оказана финансовая помощь.

Проведены работы по отсыпке и укреплению дорог на подъезде к селу Хабариха и по улице Набережной в Усть-Цильме, а также насыпи в деревне Филиппово и селе Ермице. Эти участки были размыты во время паводка.

Одной из основных в районе является сельскохозяйственная отрасль. В 2017 году продолжались работы по оснащению цехов по переработке мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах Захарова (село Усть-Цильма) и Томилова (село Замежная). Приобретено оборудование для крестьянского (фермерского) хозяйства Кирьяновой (село Замежная) – сепаратор мощностью одна тонна молока в сутки и ванна длительной пастеризации.

Важными событиями 2017-го стали проведение водопровода в деревне Карпушевка и строительство асфальтированной дороги в селе Коровий Ручей.

Разработана проектно-сметная документация на строительство средней общеобразовательной школы на 180 мест (в том числе с дошкольной группой на 50 мест) в селе Трусово. Проектная документация прошла проверку Управления госэкспертизы Коми и получила положительное заключение.

Есть уверенность в том, что в этом году откроем детский сад на 120 мест в Усть-Цильме.

– Что было сделано в рамках проекта «Народный бюджет-2017»?

– Народных проектов реализовано шесть. Отмечу, что они позволяют максимально привлечь население к участию в благоустройстве населенных пунктов. Для развития инфраструктуры по улице Западной и в местечке «Совхозное поле» в селе Усть-Цильма проведены работы по оборудованию уличного освещения и подъезда к православной церкви. К этому добавлю, что компанией «Ростелеком» здесь были выполнены работы по расширению линии связи. Теперь в данном микрорайоне созданы условия для безопасного движения пешеходов и транспорта по автомобильной дороге, а его жители имеют доступ к услугам фиксированной телефонии, интернета и интерактивного телевидения.

В селе Хабариха в рамках данного проекта огорожено пространство по периметру охранной зоны на водозаборной скважине. На средства проекта «Народный бюджет» отремонтировано фойе Усть-Цилемской школы имени Бабикова, приобретено оборудование для цеха по переработке мяса КФХ Захарова, профинансированы мероприятия межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка».

– Усть-Цилемский район вошел в число 45 муниципалитетов, участвующих в проекте «Городская среда». Известно, что готовятся несколько проектов по благоустройству села Усть-Цильма.

– Наш район впервые принимает участие в программе комфортной городской среды. На эти цели Усть-Цильме выделено чуть более 2,5 миллиона рублей. Постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» № 12/1251 утверждена муниципальная программа сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы». Для участия в ней важным условием является именно решение жителей села Усть-Цильма – заинтересованных лиц. Уже определены четыре проекта, подлежащих к реализации в первоочередном порядке, – это «Пешеходный мост через Домашний Ручей» (строительство нового моста), «Встреча поколений» (благоустройство сквера возле районного центра детского творчества «Гудвин»), «Тротуар в родном селе» (обустройство пешеходной зоны по улице Набережной в Усть-Цильме).

Еще на один проект заявка поступила буквально на днях – по обустройству основной автобусной остановки в нашем селе. Он является продолжением трудоемкой работы по благоустройству места, где ежедневно скапливается большое количество народа, – построено здание ожидания с современным теплым туалетом, с кассой для продажи билетов по всем направлениям. Планируем установить поликарбонатный навес по всей площади остановки, скамейки, поставить урны, а в дальнейшем и озеленить территорию.

Все четыре проекта будут обсуждаться. Красивые эскизы мы представим в день проведения выборов президента России – 18 марта. Каждый житель села, придя на выборы, сможет отдать свой голос за любой понравившийся ему проект. Два из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2018 году.

– Выборы президента страны – самая обсуждаемая тема сегодняшнего дня. Также большое внимание уделяется развитию Арктической зоны. Хочется узнать ваше мнение по этим темам.

– Основная наша задача – достойно провести главные выборы страны. Поднять активность населения, чтобы люди в назначенный день пришли на избирательные участки и проголосовали. Наше государство сегодня высоко ценят в мире. Конечно, есть много вопросов и проблем, но без этого же не бывает. Политика действующего президента страны Владимира Путина направлена на достижение Россией мирового лидерства. Она позволила укрепить авторитет страны, и необходимо эту политику продолжать. А тема Арктики нам близка, у Усть-Цилемского района есть большая возможность попасть в этот проект.

– Какие планы на нынешний год? Уже определены приоритеты по направлениям социально-экономической сферы?

– В 2018 году планируется ввод в действие цеха по переработке мяса, освоение выпуска мясных полуфабрикатов. Открытие намечено на февраль.

Требуется наладить автобусные перевозки в северные населенные пункты – Окунев Нос, Новый Бор, Ермица. Для этого нужно оснастить техникой транспортные предприятия района. В эти же населенные пункты нужно организовать поставку молочной продукции. Для этого необходимо приобрести скоростное судно.

В планах – продолжение ремонта Усть-Цилемской школы имени Бабикова, хотим обновить второй этаж учебного заведения. Также намечено включить в план строительных работ школу в селе Трусово. Будет очень хорошо, если нам удастся начать строительство в 2019 году.

– Праздновать встречу нового года принято в семейном кругу с добрыми мыслями. Где вы отметили этот замечательный праздник? Как провели январские каникулы?

– Новый год встретил дома с семьей. Отдых в новогодние выходные в этом году мне понравился. Каждое утро я начинал с катания на лыжах. Вместе с дочерью и зятем побывали в поселке Щельяюр Ижемского района на соревнованиях по волейболу, там мы представили свою семейную команду.

В отличие от январских морозных выходных 2017 года, погода в этом году способствовала активному отдыху. Обстановка была спокойной.

Беседовала Татьяна ДУРКИНА

Фото пресс-службы Усть-Цилемского района