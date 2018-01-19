ЦИК определился с формой избирательных бюллетеней

Выступая в эфире программы «Вести в субботу», председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что если список кандидатов в президенты окажется очень большим, то придется использовать удлиненный избирательный лист.

– Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек (от партий) плюс два самовыдвиженца, и два еще внесены фактически в бюллетень, вот считайте – значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодня, – 16, – сказала Элла Памфилова, отвечая на вопрос ведущего «Вестей в субботу» Сергея Брилева, поместятся ли фамилии всех претендентов на одной странице бюллетеня.

При этом глава ЦИК добавила, что в комплексах для обработки избирательных бюллетеней предусмотрен длинный двойной лист.

Уже в нынешний понедельник ЦИК определился, какими будут избирательные листы. По словам Эллы Памфиловой, длина бюллетеня не превысит двух листов формата А4.

Всего будет три формы бюллетеня для голосования на президентских выборах 18 марта 2018 года.

Помимо общего бюллетеня, члены Центризбиркома утвердили формы для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и форму электронного бюллетеня с использованием комплексов электронного голосования (КЭГ).

Фамилии кандидатов в президенты будут расположены в бюллетенях в алфавитном порядке.

Сведения об участниках президентской гонки будут написаны на русском языке черным цветом, однако при необходимости указания информации на национальных языках может быть использован другой цвет.

Лина ПЕРОВА