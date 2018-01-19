«Интауголь» возобновит работу

Запланированные мероприятия по запуску лавы № 843 шахты «Интауголь» выполнены на 64 процента. До конца марта градообразующее предприятие приполярного города должно возобновить работу, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

Все технические единицы АО «Интауголь» – ремонтно-механический завод, групповая обогатительная фабрика и шахта «Интинская» – подключены к нормальной схеме электроснабжения и работают в штатном режиме.

До 30 марта планируется завершение всех монтажных работ в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения монтажа горно-шахтного оборудования в монтажной камере лавы № 843.

Как сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Коми, для закупки горно-шахтного оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов АО «Интауголь» проведены торги. Заключены договоры с поставщиками и проведена предоплата в общем объеме на 87 процентов номенклатуры необходимого оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов. Процедура заключения договоров должна завершиться до конца января.

В рамках заключенных договоров в АО «Интауголь» уже поступила часть оборудования на сумму 2,249 миллиона рублей. Остальное оборудование, запасные части, материалы и комплектующие на общую сумму 293,228 миллиона рублей поступят в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, по поручению главы Коми Сергея Гапликова за два последних года на поддержку «Интаугля» было выделено порядка одного миллиарда рублей. Правительство региона в течение прошлого года предприняло ряд мер, которые позволили сохранить градообразующее предприятие. О ситуации, сложившейся на предприятии, Сергей Гапликов докладывал Дмитрию Медведеву в июне 2017 года. Премьер-министр поручил федеральному минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты «Интауголь» на ритмичный режим работы.

Итоговым решением стало подписание распоряжения правительства страны от 18.11.2017 № 2564-р о выделении из резервного фонда правительства Мин-энерго России 1 201 782 000 рублей. Деньги поступили в Инту в декабре 2017 года, в настоящее время задолженность по выплатам работникам АО «Интауголь» отсутствует.

Лина ПЕРОВА