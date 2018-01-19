Путин обратится с посланием до выборов

Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию в начале февраля, сообщил «Известиям» собеседник, близкий к администрации главы государства. Информацию о том, что мероприятие состоится до мартовских выборов, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Источники «Известий» в Госдуме уточнили, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля.

По мнению экспертов, в 2018 году обращение президента будет носить программный характер.

– Учитывая период, в который будет оглашено послание, есть очень высокие ожидания от тех мер и подходов, которые предложит в нем глава государства. Послание, конечно же, будет не совсем обычным: ожидают, что оно будет программным и в нем будет сказано не только о задачах ближайшего года, но и о стратегических приоритетах развития страны на среднесрочный и долгосрочный период, – заявил «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Политолог подчеркнул, что «и чиновники, и политики, и бизнес-сообщество ждут послания с очень серьезным нервным напряжением», так как будущее и страны, и каждой из этих групп в значительной степени будет определяться именно этим обращением.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что послание будет в большей степени адресовано управленческому аппарату и элитам, в то время как на избирателей нацелены традиционные форматы прямых линий и пресс-конференций.

По словам руководителя департамента политологии Финансового университета при правительстве России Сергея Белоконева, от выступления главы государства ожидают расстановки ориентиров валютно-финансовой политики, предложения мер по развитию банковской сферы, конкретных параметров развития цифровой экономики и указаний на новые отрасли-драйверы.

– Послание я воспринимаю как дорожную карту для широкого круга – как для парламентариев, так и для исполнительной власти и правительства, – заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. – Для нас, депутатов, это ориентир, как улучшить законодательство.

Коллеги Адальби Шхагошева ожидают от послания в первую очередь социальных акцентов. Владимир Поздняков из КПРФ предполагает, что будет сказано «про развитие социальной сферы и промышленности», а также о жестком контроле за исполнением указов и законов.

Похожие ожидания от обращения президента и у либерал-демократов.

– Мы надеемся, что это будут какие-то новые предложения для парламента в законотворчестве, связанные с определенными реформами, прежде всего экономическими. Владимир Путин часто об этом говорит, но они должны лечь на бумагу в виде закона, – сказал «Известиям» вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

По словам зампредседателя фракции «Справедливой России» Валерия Гартунга, в партии рассчитывают, что обращение президента будет содержать «посыл по изменению политики правительства, и станет понятно, каким образом мы будем возвращать социальные гарантии». Он подчеркнул, что эсеров интересуют перспективы индексации пенсий работающих россиян и увеличения расходов на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты.

Фото «Известия»