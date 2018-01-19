Технологии «МегаФона» по-новому заиграли на «Василее»

Старый Новый год жители Усть-Куломского района провели в компании мобильного интернета. Период с шести до десяти вечера 13 января стал самым насыщенным по объему трафика. Благодаря онлайн-трансляции конкурса национальной коми песни «Василей», которую организовал «МегаФон», абоненты скачали из сети 750 ГБ, что сравнимо с 200 концертами.

Больше всего поклонников коми песни оказалось в селах Озъяг, Помоздино, Тимшер и Кебанъёль. Здесь интернет-трафик увеличился на 50 процентов. Самая популярная социальная сеть – «ВКонтакте», а также канал YouTube, где была организована онлайн-трансляция. Немало любителей песни нашлось и среди жителей небольших населенных пунктов. К примеру, в поселке Диасеръя, где проживает 500 человек, жители увеличили объем интернет-трафика сразу в два раза.

– Компания «МегаФон» вместе с администрацией Усть-Куломского района еще в прошлом году начала подготовку к юбилею фестиваля, запустив в районном центре сеть четвертого поколения. В этом году благодаря скоростному интернету фестиваль из музыкального превратился в музыкально-технологичный, и живая музыка с мобильной связью заиграли по-новому. Если вы не были на концерте, то можете посмотреть запись онлайн-трансляции на канале YouTube, – отметил директор Сыктывкарского отделения «МегаФона» на Урале Александр Канев.

В день проведения фестиваля для постоянного мониторинга состояния инфраструктуры и нагрузки непрерывно работала техническая команда «МегаФона». Специалисты мониторили работоспособность сети как во время подготовки, так и в период проведения концерта, благодаря чему онлайн-трансляция получила высокую оценку организаторов.

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