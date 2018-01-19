Обитель светлых вод

В национальном парке «Югыд ва» ждут подготовленных гостей

Внутренний туризм набирает обороты в России, желающих увидеть природу родного края с каждым годом становится все больше. На юго-востоке Коми расположен один из самых крупных национальных парков России «Югыд ва» (в переводе с коми «Светлая вода»), который относится к особо охраняемым территориям и является одним из интереснейших туристических мест. О проблемах безопасности маршрутов, мерах предосторожности в путешествии по «обители светлых вод» и красотах нацпарка на открытой встрече в туристическом информационном центре Коми рассказала заместитель директора по научной работе «Югыд ва» Елена Шубницина.

Полюбоваться живописными видами с массивами девственных лесов, кристально чистыми реками и разнообразием уральских горных пород можно, не выезжая за пределы родного региона. «Югыд ва» по праву считается одним из самых популярных мест отдыха в Коми, в прошлом году там побывало более шести тысяч туристов и примерно половина из них – жители республики. Три процента от этого числа составляют гости из других стран, тринадцать с половиной – гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Среднее пребывание туристов – 10-12 дней, наибольшая нагрузка приходится на летние месяцы – июль и август. Самым популярным маршрутом у туристов-водников является сплав по реке Кожим, у любителей пеших походов – восхождение на горы Народа и Манарага.

Говоря о водных маршрутах, Елена Шубницина отметила, что начинающим туристам стоит обратить внимание на сплав по реке Подчерем длительностью 6-10 дней. Несмотря на его легкость, туристы увидят много живописных мест, посмотрят на красивые леса и скалы, при этом сплав скоротечен. По всему маршруту есть специальные избы-приюты, где можно останавливаться для ночлега.

– А вот, например, сплав по реке Щугор совсем другая история, то есть Подчерем по сравнению с ней – «детская река». Там меньше изб-приютов, есть опасные пороги. Плюс это гораздо более длительный сплав – не меньше двух недель – и для неопытных туристов не подходит, – предупредила Елена Шубницина.

По ее словам, парк достаточно безопасен для туристов, но ехать туда, не имея каких-то элементарных знаний и опыта походов хотя бы по окрестностям Сыктывкара, не стоит:

– Приготовить пищу на костре, погулять босиком – это своего рода игра в первобытного человека для горожанина. Но нужно уметь себя вести в дикой природе. Стихии как таковой вроде лавин у нас нет, нет змей и клещей. В этом плане безопасно. Но нужно серьезно относиться к дикой природе, это ведь горы, а к ним в любом случае надо относиться с уважением. Уральские горы считаются безопасными, но и случаи сходов лавин бывали, и люди пропадали, и на сплавах тонули. Каждый случай был связан с нарушением техники безопасности. Летальный исход был несколько лет назад, когда один человек пропал, а другой погиб. В обоих случаях вина лежит на организаторах походов. Этим летом было несколько небольших ЧП, но все остались живы.

В «Югыд ва», как подчеркнула Елена Шубницина, не занимаются организацией туризма и полным сопровождением туристических групп, ведь на всю его огромную площадь приходится всего 50-60 штатных единиц. Прежде всего на территории этих гипнотических красот создают условия для развития туризма, помогают консультационно.

– Парк не предоставляет гидов, мы организуем трансферы, можем довезти и привезти, информируем по маршрутам и местам стоянок. Групп много, и желающих ночевать под крышей с каждым годом все больше. Соответственно, работы у нас и так хватает, – рассказала она.

Ответственность за безопасность групп, их медицинское сопровождение (в каждой такой группе должен быть медик) полностью лежит на организаторах выездов. Если ими оказываются безответственные люди, которые везут на «Югыд ва» неопытных туристов и первоочередной целью ставят только зарабатывание денег, возникают проблемы.

– Что-то серьезное бывает, конечно, редко. Чаще всего люди банально простывают в связи с тем, что неправильно подбирают одежду. Кому-то натирает ноги, у кого-то они промокают. Насчет погоды скажу сразу, что теплая синтепоновая куртка будет не лишней даже в июле, – сказала Елена Шубницина, порекомендовав всем желающим посетить нацпарк предварительно пройти обучение на базе учебно-методического центра по туризму СГУ имени Питирима Сорокина.

На вопрос, в какое время лучше ехать, она ответила, что это зависит от того, что хотят получить сами туристы. Например, многие интересуются тем, когда нет комаров. Так вот, чтобы избежать назойливых насекомых, лучше всего отправляться в путешествие в марте или апреле.

– У туристов наиболее популярна первая половина августа, но по своему опыту могу сказать, что вообще-то это не самое удачное время для посещения, потому что комары еще есть, а тепла уже нет. Пик сезона начинается с конца июня и длится до конца сентября. Если вам нужна красота, то это начало июля или ранняя осень, хотите грибы-ягоды – приезжайте в конце июля или в августе. Сплавляться лучше, конечно, в августе, потому что воды уже много, в июле ее еще мало.

К сожалению, пока прививку бережного отношения к природе получили еще не все отдыхающие. Туристы зачастую оставляют после себя много мусора, разбрасывают по территории пустые бутылки. Как отметила Елена Шубницина, по-прежнему мало кто отдыхает без алкоголя, но чаще всего удовольствие в «охоте на зеленого змия» находят люди старшего поколения, а вот молодежь, по ее наблюдениям, стала злоупотреблять меньше.

– Замечаю, что у молодых людей сейчас есть другие вещи для куража. Особенно если они интересно живут, – отметила Елена Шубницина.

Большую роль в помощи по уборке нацпарка играют добровольцы. Организацией волонтерских эколагерей занимается Анна Душейко, которая также была на встрече в турцентре. Она отметила, что, став волонтером, можно увидеть красоты парка с наименьшими затратами. Однако попасть в группы не так-то просто, потому что спрос превышает предложение и на одно место в среднем претендует три человека. По ее словам, при том, что волонтеры проходят строгий отбор, группы на все семь смен следующего года уже почти полностью собраны (в среднем в группе от шести до десяти человек). Ежегодно в нацпарк отправляются и смены с участием иностранных волонтеров. Пример необыкновенного трудолюбия, как правило, показывают японцы, которые просыпаются раньше всех и никогда не сидят без дела.

Территория парка находится в трех районах Республики Коми: Печорском, Вуктыльском и Интинском. Соответственно, попасть в «обитель светлых вод» можно через Печору, Вуктыл или Инту.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Валентина ТИМЧЕНКО

Национальный парк «Югыд ва» образован в 1994 году в целях сохранения уникальных природных комплексов Приполярного и Северного Урала, имеющих большое экологическое, историческое и рекреационное значение. Территория нацпарка и примыкающего к нему на юге Печоро-Илычского государственного заповедника с его буферной зоной 8 декабря 1995 года была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Югыд ва» – один из крупнейших природных резерватов мира, общая его площадь составляет около двух миллионов гектаров, он протянулся с севера на юг на 280 км, а с запада на восток – на 120 км.