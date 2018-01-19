Следы и звуки оживили отдел природы

Найти зверя или птицу по следу могут теперь посетители отдела природы Национального музея Коми. На этой неделе прошла презентация обновленного зала «Животный и растительный мир Коми». Экспозицию дополнила познавательная игра «Следы и звуки». Это новый музейный проект, направленный на изучение животных, их следов и голосов. Сыграть в нее можно, загрузив приложение на свой мобильный телефон или планшет.

Во время презентации зала первые посетители новой экспозиции – школьники с мобильниками, смартфонами и планшетами перебегали от витрины к витрине и пытались по следам, звукам, а также по коми названиям отыскать нужного обитателя северной тайги. Тот, кто ответит на все вопросы (три тура по шесть заданий), получит виртуальный диплом знатока природы.

Как рассказала «Республике» заведующая отделом природы Татьяна Голованова, в основу новой экспозиции положена смена времен года в таежной природной зоне.

– Экспозиция оборудована большими витринами и рядом интерактивных программ, – отметила собеседница издания. – По правилам, принятым для естественно-научных музеев, все экспонаты должны находиться за витринами. Это нужно как для сохранности чучел, так и для безопасности посетителей. Ведь чучела обрабатываются растворами, которые могут выделять токсичные вещества.

Часть чучел попала за витрины из фондов музея, а экспозиция тетеревиного токовища – это новая работа местных таксидермистов.

Осмотр новой экспозиции начинается с комплекса «Зима», где царят рысь, волк и песец. Самая большая витрина посвящена весне – здесь и звери, и птицы, и лягушки в банках. Лето и осень в одной витрине.

В отдел природы подняли с первого этажа интерактивный детский «Медвежий угол». Здесь самые юные посетители музея могут поиграть мягкими игрушками, узнать о медведях, потрогать медвежью шерсть и научиться по размеру следа хозяина тайги определять его возраст.

Экспозицию гармонично дополняют материалы об особо охраняемых природных территориях Коми: Печоро-Илычском заповеднике, национальном парке «Югыд ва», заказниках и памятниках природы.

В предыдущем формате один из залов отдела природы просуществовал около пятнадцати лет. В дальнейшем здесь планируют также установить несколько мониторов, на которых можно будет посмотреть фильмы о дикой природе.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА