Василий Лютоев: «Это был год реальных свершений»

В 2017 году стали давать результаты проекты, начало которым было положено три года назад, – об этом в постновогоднем интервью рассказал руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев.

– Три года назад, определяя свои главные цели, мы не побоялись принять новые вызовы населения и начать сложный путь к их реализации. Тогда мы еще не были уверены в том, что у нас все получится. Первые два года закладывались основы, не было явного положительного результата, иногда опускались руки. 2017 год был трудным, но результативным: по всем основным направлениям мы увидели ощутимые, предметные плоды своей деятельности.

– Какое из этих направлений наиболее важное?

– Они все важные и тесно связаны друг с другом. Возьмем финансовую составляющую как наиболее показательный фактор оценки ситуации. 2017 год, в отличие от 2016-го, был стабилен, предсказуем и более успешен в плане наполняемости доходной части бюджета. 60 процентов доходов Усть-Вымского района зависят от трех крупных плательщиков: Микуньского ЛПУ (и подрядных организаций), Жешартского фанерного комбината и предприятий железнодорожного транспорта. Это надежные партнеры, которые обеспечивали стабильное пополнение бюджета в течение всего года. За год в районе не закрылось ни одной организации, все работали на развитие. И это положительно сказалось на бюджете – доходная часть в 2017 году на 38 миллионов рублей превысила ожидаемые поступления, что говорит не только о высоком уровне ответственности налогоплательщиков, но и о профессиональной работе финансово-экономических структур района.

– Что вы ожидаете от 2018 года? Отвечает ли принятый в конце года бюджет района стоящим перед муниципалитетом задачам?

– Самое главное – районный бюджет при любых обстоятельствах сохранит свою социальную направленность. Все выплаты будут осуществляться в полном объеме. В наступившем году продолжим работу над выполнением майских указов президента, касающихся выплаты заработной платы в бюджетной сфере. Бюджет, по оценке финансистов, считается оптимистичным.

– Заложены ли средства на поддержку предпринимательства?

– Безусловно. Развитие малого и среднего бизнеса – это еще один вектор, в направлении которого мы работали в течение этих лет. В 2017 году нам удалось поддержать 11 субъектов предпринимательства, в виде субсидии на развитие. Помогаем не только финансово: на площадках района проходят семинары, где предприниматели могут лично пообщаться с представителями республиканской власти, регулярно проходит обучение в сфере малого бизнеса, мы даем консультации, помогаем найти выход из сложных ситуаций, идем навстречу при решении затруднительных вопросов. Еще одно приоритетное направление – это работа с инвесторами.

– Какие наиболее существенные инвестиционные проекты удалось реализовать в 2017 в году?

– Жешартский фанерный комбинат активно занимался техническим перевооружением деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит. Почти 100 миллионов рублей вложено в развитие предприятия в качестве инвестиций. Большой шаг вперед сделало ООО «Лесозавод №1» в поселке Казлук – в конце 2017 года здесь началось строительство пеллетного производства, сырьем для которого станут отходы собственного производства.

– Какие еще направления «выстрелили» в прошедшем году?

– Мы убедились, что в свое время взяли правильный курс на развитие и поддержку сельского хозяйства. 30 декабря состоялось открытие очередной новой фермы на 100 голов крупного рогатого скота крестьянско-фермерского хозяйства Надежды Нефедовой на территории СП «Кожмудор». Что делать со старой фермой МУП «Заря», думали на протяжении многих лет. С одной стороны – это практически единственное предприятие, где могли работать местные жители, с другой стороны – здание фермы морально и физически устарело и не подлежало ремонту. Новая ферма была сложным, но единственно возможным выходом из этой ситуации. И она открылась.

Еще одна хорошая новость: подходит к завершению строительство цеха переработки мясной продукции КФХ Натальи Кравцовой в селе Айкино. Оба этих проекта держатся на женских плечах, не перестаю удивляться силе духа наших женщин. В октябре ушедшего года в поселке Жешарт открылся цех глубокой переработки мясной продукции – еще одно достижение в сфере сельскохозяйственной отрасли.

– Положительную динамику продемонстрировала в 2017 году и строительная сфера.

– Да, были сданы два многоквартирных дома в рамках переселения из ветхого и аварийного жилья – в Студенце и в Жешарте. Последний проект дался наиболее тяжело, но все окончилось благополучно: некоторые семьи успели вселиться туда в первые дни нового года. Достижение в том, что оба этих дома достаточно хорошего качества и считаются одними из лучших в республике. Еще один долгожданный проект стартовал в ноябре ушедшего года: началось строительство водоочистного модуля и плотины водохранилища в Микуне. Оба проекта направлены на улучшение качества питьевой воды в городе. Строительство планируется завершить в июне 2018 года.

– Открытие бассейна в Микуне является, наверное, не достижением года, а главным проектом ближайшего десятилетия для Усть-Вымского района.

– Это относится к еще одному важнейшему направлению, на которое был взят курс три года назад, – пропаганда здорового образа жизни, организация досуга молодежи, привлечение в район квалифицированных специалистов. У нас в 2017 году открылось несколько крупных спортивных объектов. Бассейн сейчас функционирует в рабочем режиме, посетителей становится все больше. Людям нравится то, что там тепло, чистая вода.

Второй крупный и полезный проект: строительство многофункциональной спортивной площадки в поселке Жешарт. Основная причина, по которой мы считаем этот проект особенным, – это пример плодотворного партнерства между бизнесом, властью и жителями территории. Решение о том, какой объект является наиболее важным для граждан, было принято всенародно, на встрече с общественностью Жешарта. Здесь же присутствовали представители руководства района, поселка, Жешартского фанерного комбината. В результате достигнутого соглашения 500 тысяч рублей на этот объект было вложено со стороны ЖФК, 334 тысяч – в рамках проекта «Народный бюджет», остальные деньги – в рамках проекта «Комфортная городская среда». Общая стоимость площадки – 2,1 миллиона рублей.

– Жешарт за 2017 год вообще сильно преобразился.

– Реализация программы «Городская среда» отняла у людей много сил, но дала отличный результат. Сейчас идет работа над новыми проектами, хочется, чтобы благоустройство коснулось и других поселений. Вообще, состояние внутрипоселенческих дорог, дворовых территорий, мест общего пользования для района – очень большая проблема. Стремимся к тому, чтобы было больше детских площадок, благоустроенных парковых зон. По линии партии «Единая Россия» при софинансировании из местных бюджетов в район поступило пять детских площадок. Большинство из них будет смонтировано летом этого года.

– Как вам кажется, жители района за последние годы стали активными или, наоборот, равнодушными?

– Я считаю, что в последнее время сделан большой шаг к формированию активного гражданского общества. Люди испробовали свои силы, почувствовали способность изменить свою жизнь самостоятельно. Яркий пример: в рамках проекта «Народный бюджет» жители поселка Донаель своими силами сделали капитальный ремонт зрительного зала Дома культуры. Работали и стар и млад. Результат: в Донаеле теперь самый красивый зрительный зал среди сельских домов культуры. Все, наверное, помнят, что до этого жители Донаеля таким же образом отремонтировали и оборудовали тренажерный зал в этом же здании. В этом огромная заслуга главы СП «Донаель» Юрия Остроушко, который умеет сплотить земляков, зажечь их идеей.

– Основным политическим событием года станут выборы президента России. Какие задачи ставятся перед муниципалитетом?

– Президентские выборы – на самом деле важнейшее событие этого года, которое требует серьезной организационной подготовки. Задача муниципальной власти – провести выборы максимально открыто, конкурентно и легитимно, хорошо оборудовать избирательные участки, обеспечить безопасность, правопорядок и хорошие условия для работы избирательных комиссий. Успешное проведение выборов президента зависит также от активности населения. В этом отношении наш район уникален. У нас большой процент жителей имеет высшее образование, высокую квалификацию, хороший культурный уровень. Это уважающие себя и свою страну люди. Думаю, с явкой на избирательные участки у нас проблем не будет.

– Что вы ожидаете от 2018 года?

– Впереди еще много работы. Хочется, чтобы в районе было чисто, светло, в домах – тепло. Приоритетным направлением является благоустройство, повышение уровня жизни людей, создание условий для роста, развития, благополучия.

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем главам поселений, руководителям предприятий и организаций, которые все эти годы были нашими партнерами, общественникам, тем, кто был рядом с нами. Поздравляю всех с наступившим Новым годом, желаю счастья, крепкого здоровья, мира и добра. Как сказал наш президент Владимир Путин: «Мы точно победим!»

Беседовала Светлана ШТРАУХ

Фото пресс-службы администрации Усть-Вымского района