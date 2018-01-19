Подкидышам назначат пенсию

С 2018 года дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию.

Ранее дети из этой категории не получали социальную пенсию по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. Размер пенсии будет таким же, как и у детей, которые потеряли обоих родителей, и составит 10 068,53 рубля. Эта сумма увеличивается на районный коэффициент в зависимости от места проживания.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской, воспитательной или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачиваться до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

Галина ГАЕВА