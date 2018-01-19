Республика окунулась в прорубь

19 января православные отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции в этот день нужно совершить омовение святой водой. Во всех городах и районах Коми эту традицию поддержали и словом, и делом.

В Сыктывкаре окунуться в крещенскую иордань можно было в четырех местах. Купели прорубили на реке Сысоле – возле краснозатонского моста и у понтонного моста в районе улицы Кутузова, на реке Вычегде – в местечке Нижний Чов. В Эжвинском районе столицы купель сделали в районе лодочной станции «Садко».

Утром 19 января от епархиального управления до Свято-Стефановского кафедрального собора, а затем и до иордани на Сысоле прошел Крестный ход. Дневной обряд водоосвящения на реке провели на крещенской купели рядом с понтонным мостом в Заречье. Здесь заранее были подготовлены купель и иордань. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим в 11 часов начал обряд освящения воды.

После совершения обряда, когда вода приобрела чудесные свойства, собравшиеся на берегу дружно стали черпать ее всевозможной тарой. Многие уверены, что эту воду можно хранить весь год, омывать ею тело и пить для оздоровления. Те, кто не рискнул купаться в ледяной воде, просто умывали руки и лицо. У купели выстроилась очередь желающих окунуться в воду и смыть грехи. Рядом с купелями дежурили спасатели и медики. Спасатели помогали выходить «купальщикам» из воды.

На берегу были установлены две большие теплые палатки для переодевания: мужская и женская. Чтобы согреться, можно было бесплатно попить горячего чаю из полевой кухни.

Глава Коми Сергей Гапликов, окунувшийся ночью в ледяную купель под Сыктывкаром, написал в Инстаграме: «Дорогие друзья! Поздравляю вас с великим Крещением Господним! Пусть святая вода смоет все ваши печали и горести, одарит вас и ваших родных здоровьем и радостью, защитит от бед и несчастий, очистит мысли и порадует душу».

В Воркуте крещенские купания прошли в иордани, оборудованной на базе отдыха «Заречная». Праздник посетили мэр города Игорь Гурьев и министр национальной политики Коми Галина Габушева.

В селе Ижма также прорубили купель и иордань. После утренней литургии, проведенной настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы отцом Ярославом, около тридцати сельчан Крестным ходом направились к купели, прорубленной недалеко от церкви, и приняли участие в обряде.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА