Сергей Гапликов обсудил с печорскими медиками проблемы отрасли

В ходе рабочего визита в Печору глава Коми посетил центральную районную больницу, где осмотрел отделения анестезиологии, реанимации, терапии и гемодиализа, обсудил с врачами вопросы развития отрасли здравоохранения в районе, сообщает пресс-служба руководителя региона. Напомним, Сергей Гапликов свой визит в Печору совместил с Днем города, 18 января.

– Сегодня перед нами стоит задача улучшить условия лечения пациентов и работы медперсонала: привести в порядок техническое состояние медицинских учреждений, оснастить необходимым оборудованием, провести капитальные ремонты в помещениях. Приходя сюда, пациент должен не только получать медицинскую услугу, но и чувствовать себя комфортно, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава региона отметил, что в последние пять лет в Печоре наблюдается положительная динамика демографических показателей. В основном за счет снижения показателей общей смертности и смертности среди лиц трудоспособного возраста. В целом по республике по итогам прошлого года продолжительность жизни населения составила почти 70 лет, а регион занимает четвертое место в России по снижению смертности от внешних причин. Это и заслуга медиков, и результат усилий, которые вкладывает сегодня в развитие отрасли руководство страны и республики.

В 2017 году в здании главного корпуса Печорской центральной районной больницы проведен капитальный ремонт помещений третьего этажа, санитарно-гигиенические комнаты оборудованы приспособлениями для маломобильных групп населения, приобретены многоканальный электрокардиограф и бокс микробиологической безопасности, два автомобиля скорой медицинской помощи.

В ходе встречи печорские медики подняли ряд наболевших вопросов, связанных с потребностью в новом современном оборудовании, проведении капремонтов, строительстве ФАПов, повышении оплаты труда и обеспечении жильем врачей. Специалист акушерско-гинекологического корпуса обратилась с просьбой провести ремонт кровли и заменить старые лифты.

– Крыша течет до первого этажа. Лифты установлены еще в далекие 80-е годы, с тех пор не ремонтировались и не заменялись. Наша акушерско-гинекологическая служба принимает до 1400 пациентов в год, проводит различные операции. И если вдруг мы застрянем с послеоперационными больными в нашем стареньком лифте, ведь может случиться беда, – заявила

медработник.

Сергей Гапликов поручил региональному минздраву оказать максимальное содействие учреждению по проведению необходимых ремонтных работ уже в этом году. Также глава Коми поручил ведомству провести комплексную оценку всех потребностей Печорской ЦРБ, предоставив необходимую информацию по каждому отделению больницы.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru