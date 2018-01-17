«Речные котики» на Сысоле

Клуб сыктывкарских моржей привлекает все больше новых любителей экстремальных купаний

Несколько лет назад сыктывкарец Сергей Паршуков загорелся идеей найти единомышленников для занятий зимним плаванием. Открыл группу в соцсетях и начал приглашать в нее желающих. Оказалось, что в своих поисках он не одинок, точно так же искали компаньонов для моржевания Василий Триндюк и Елена Мартынова. Сегодня группа любителей закаливания «Моржи Сыктывкара», которую они организовали, объединяет 15 постоянных активных моржей и более трехсот болельщиков. А совместные купания в проруби переросли в клуб по интересам.

До своего приезда в Сыктывкар Сергей Паршуков жил в селе. Закаливанием начал заниматься еще в школе, читал книги Порфирия Иванова, каждый раз после бани обтирался снегом. Но одно дело после горячей парилки выскочить на снег, и совсем другое дело – нырнуть в прорубь. Желание преодолеть себя и окунуться в крещенскую купель вынашивал года три: все никак не мог решиться, да и в группу поддержки никто из друзей не соглашался идти, а без поддержки было страшно. И все же однажды решился. Знакомая девушка согласилась поприсутствовать при этом историческом событии.

Погода для первого раза была не очень подходящая: 25 градусов ниже нуля и ветер. Да еще переодевался Сергей не в теплой раздевалке, а прямо на льду, у проруби. Как вспоминает собеседник, промерз он тогда до костей. Однако радость преодоления себя оказалась ни с чем не сравнимым чувством. И на второй год он уже ждал Крещения, чтобы еще раз испытать себя. После третьего раза возникло стойкое желание заниматься этим постоянно. Только моржевание требует компании: одному делать прорубь и поддерживать ее в рабочем состоянии несподручно, да и медики не советуют окунаться в прорубь в одиночку.

Сергей Паршуков начал искать единомышленников. Облазил берега Сысолы в районе города – никаких следов моржей. И решил: «Раз нет никого, сам буду привлекать людей». В начале ноября 2016-го создал «ВКонтакте» группу «Моржи Сыктывкара», начал приглашать в нее участников.

– В конце ноября мне звонит мужчина, спрашивает: «Где вас найти?» – вспоминает Сергей. – Нас, говорю, нигде не найти, потому что нас нет. Я один, ищу единомышленников, чтобы вместе сделать прорубь. Назавтра мы пошли вместе с ним на реку и все сделали. Потом поставили раздевалку типа автобусной остановки, обшили ее картоном. Хоть она и без дверей была, но все же от ветра укрывала.

В ту же зиму на Крещение раздевалку снесли организаторы крещенских купаний на Сысоле – якобы мешала она. Но моржей уже нельзя было остановить. Они нашли новое место для проруби и продолжали купаться. Группа пополнялась новыми активными участниками. Василий Триндюк – один из таких активистов, ему постоянно нужно внедрять в жизнь какие-то идеи. По его инициативе минувшей осенью моржи построили на берегу Сысолы землянку для переодевания. Там же, в землянке, после купаний они пьют горячий чай из термосов, общаются, поют под гитару. В выходные прорубь совместно обустраивают, чистят ото льда, от снега, прорубают ступеньки с берега к воде. В Новый год даже елку поставили у проруби и столик изо льда смастерили. Укрывать прорубь от замерзания специальными щитами – тоже идея Василия Триндюка. Конечно, в сильный мороз она все равно застынет, но, поскольку кто-нибудь из группы ежедневно бывает на проруби, сильно застыть она не успевает. С легкой руки Василия Триндюка прижилось еще одно название группы – «Речные котики».

То ли потому, что купание в холодной воде требует от человека готовности преодолевать себя, то ли потому, что забота о своем здоровье – неотъемлемая часть культуры человека, но все участники группы – люди неординарные, увлекающиеся, ищущие. Есть среди них и свои рационализаторы, и философы, и даже экстрасенсы.

Сергей Паршуков – активный сторонник здорового образа жизни. Алкоголь совсем не отрицает, но и не приветствует. Даже Новый год с женой и друзьями встречал с чаем. Говорит, что потребности нет в искусственном увеселении, если и без того нескучно. Встречи с друзьями проходят за настольными играми и чашкой чая. Любимая из настольных игр – «Мафия».

– Курить я бросил еще в четыре года, – рассказал он. – Помню, дружок по детскому саду нашел «бычок», предложил покурить. Покурили. Не понравилось. С тех пор не курю.

Экстрасенсом в группе кличут Дмитрия Бокова за его умение диагностировать чакры. Стоит кому-то пожаловаться на боль, как он тут же вытаскивает свой шарик на ниточке и сканирует «больного» на предмет правильной работы чакр, рассказывает, какая именно духовная проблема вызвала болезнь, и тут же проводит сеанс выравнивания энергетического фона. Моржи ему доверяют, говорят, что помогает.

Сам Дмитрий Боков, которому едва перевалило за тридцать, признается, что «в молодости любил и погулять, и выпить, а потом вдруг увлекся духовностью и внезапно прозрел». Не совсем вдруг, просто перестал получать радость от всех пустых молодежных тусовок и начал искать смысл жизни, читать духовную литературу. Желание попробовать себя в моржевании возникло после того, как прочитал в одной книге о путешественнике, который в одиночку пошел в горы и, попав под холодный дождь, заболел, затемпературил. Однако болеть и лежать в горах невозможно, надо было идти дальше, и он решил искупаться в холодном озере. На удивление, холодная вода сбила температуру, и состояние улучшилось. Повторив к вечеру эту процедуру, путешественник совершенно поправился.

Дмитрий Боков решил испытать целебное действие холодной воды на себе и присоединился к группе сыктывкарских моржей. У молодого человека свой взгляд на мнение официальной медицины, которая предостерегает неподготовленных от погружения в холодную воду с головой во избежание сердечных или головных спазмов.

– Если при погружении с головой возникают спазмы, значит, чакра сахасрара, через которую происходит поступление космической энергии, забита негативной энергией от обид и осуждений. Надо сначала вывести их на осознание, покаяться, а потом нырять, – говорит он.

Еще один морж со стажем – 30-летний Дмитрий Савостьянов – говорит, что мороз не любит, но любит экстрим. Именно это желание выйти из зоны комфорта и шагнуть в свой страх заставило его заняться сноубордом. Признается, что, когда впервые предстояло съехать с крутой горы, было страшно. С такой горы и на лыжах-то страшновато, а тут надо на доске да еще боком. Но после первого раза ощущения захотелось повторить. Падал и не раз, даже как-то шею повредил, но желание стать маститым сноубордистом не пропало.

А моржевание, по словам Дмитрия Савостьянова, – это тоже преодоление себя и как следствие – море адреналина. До зимнего плавания он обливался холодной водой в ванне, постепенно приучал себя к ней. Впервые окунулся в крещенскую купель три года назад. В первый раз тоже думал, что не преодолеет себя – уж больно некомфортно на морозе лезть в прорубь. Но рискнул. Как и в сноуборде, особенно понравилось ощущение после того, когда барьер был взят. Так понравилось, что отказаться от купаний уже не может.

Самый опытный морж в группе – Василий Триндюк, который, по его словам, закаливанием стал заниматься еще в детстве. Живя в далеком лесном поселке на берегу Вычегды, он, будучи шестиклассником, начал готовиться к поступлению в летное училище, купался в реке, пока лед не появится, а когда речка замерзала, обливался на улице под колонкой до пояса. Во взрослом возрасте тоже старался поддерживать форму, но времени на активный спорт не всегда хватало. Когда по состоянию здоровья летчика списали на землю, вопрос, как дальше жить, встал во всей своей неумолимости. Нужно было делать выбор: жить или доживать? Он выбрал жизнь. Начал с путешествий на байдарке, небольших пробежек, постепенно наращивая темп тренировок и нагрузки. В результате за полтора года смог достичь результатов, которых не было и в молодости. Сейчас он легко пробегает на лыжах 10 километров, подтягивается 30 раз, в свои 57 лет делает шпагат, занимается танцами, катается на коньках. Моржевание, которое он начал практиковать еще в детстве, теперь стало неотъемлемой частью его жизни. Говорит, что даже маленького сына с первых месяцев жизни закаливал холодным обливанием по системе Никитина.

Что касается утверждений медиков о том, что после крещенских купаний заметно возрастает количество обращений к врачам, Василий Триндюк это объясняет примерно так же, как и Дмитрий Боков, только уже не как экстрасенс, а как православный человек. По его словам, к купели надо с верой подходить и готовностью к этому, а то многих буквально трясет у проруби. Вера – это сила духа, которая позволяет человеку и помыслами, и телом своим управлять.

Лучше всего, считает Василий Триндюк, начинать с прогулок и тренировок на свежем воздухе с последующим обтиранием или обливанием холодной водой. Постепенно в ходе обливаний или обтираний сосуды привыкнут к таким тренировкам. Не нужно себя насиловать, во всем должна быть постепенность. Нужно уметь чувствовать организм и исходя из этого дозировать нагрузки.

Особенно стоит опасаться ненужного геройства и без подготовки прыгать в ледяную воду с головой. Это может стать последним подвигом и привести к остановке или разрыву сердца. А если и останешься жив, то ощущения от такого ухарства – весьма неприятные. Когда-то мужчина их сам испытал на себе.

– Решил продемонстрировать свои возможности и прыгнул в холодную воду, – вспоминает он. – Дело было в половодье. Сердце как будто остановилось. Было очень не по себе потом. Больше так не делал. Обливаться тоже следует постепенно. Сначала ноги, потом на область сердца и лишь потом на голову. Если в мороз вылить ведро холодной воды на голову, тоже может произойти спазм сосудов головы.

От людей, никогда не пробовавших купаться зимой, нередко приходится слышать, что моржи становятся зависимы от гормонов удовольствия, поступающих в кровь после купания. То же самое говорят и о спортсменах, которые уже не могут жить без тренировок. Только в отличие от любой другой зависимости эти не ограничивают возможности человека, а наоборот – значительно расширяют их, увеличивают выносливость и позволяют выйти на новые уровни сознания.

Для того чтобы жить, нужны голод, холод и движение, говорил известный российский создатель оздоровительной системы Порфирий Иванов. Этой формулы здоровья придерживаются и сыктывкарские моржи. Молодежь, конечно, голодом себя пока испытывать не торопится, едят все, что хочется. Но алкоголь, никотин и вредную пищу из своей жизни исключили. А вот Василий Триндюк уже не первый год практикует здоровое питание. На вопрос, как изменилась его жизнь с моржеванием, он отвечает:

– Многие стремятся к теплу, сытости и покою, но ограничения расширяют наши возможности. Сейчас я могу пробежать 10 километров, вспотеть, раздеться, постоять на ветру, еще искупаться в снегу, и ничего. А раньше это была бы неминуемая ангина, радикулит и еще черт знает что. К тому же можно ездить загорать на море в любое время года. Я, к примеру, в октябре съездил в Сочи на 20 тысяч рублей дешевле, чем в сезон. И накупался, и позагорал без суеты и нервотрепок.

Галина ГАЕВА

Фото из сообщества «ВКонтакте» «Моржи Сыктывкара + Закаливание»