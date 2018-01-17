Магомед Османов: «Только твердой рукой можно навести порядок»

Под знаком благоустройства прошел год для Ухты и руководителя администрации города Магомеда Османова. По его словам, были заасфальтированы все улицы и дворы, которые планировали. Что-то сделали и сверх запланированного: того же благоустройства городского парка культуры и отдыха изначально не предполагалось. О том, каким запомнится прошедший год и что намечено на 2018-й, в интервью «Республике» рассказал ухтинский градоначальник Магомед Османов.

– Весь 2017 год вы провели в кресле руководителя администрации города. Прошлые места работы были все-таки более узконаправленные, а городское управление многогранно: здесь не только привычное вам городское хозяйство в целом, но и сферы культуры, образования, спорта. Как вам далось освоение новых областей работы, получилось ли сформировать эффективную команду, помогающую решать такие разноплановые задачи?

– Я действительно всегда был хозяйственником и не мог предположить, что мне придется столкнуться с политикой или, например, с социальной сферой. Готов утром встать и до вечера заниматься хозяйством – это тепло, вода, канализация, газ, дороги, тротуары, строительство и содержание домов.

Когда в Сыктывкаре я был первым замом по вопросам ЖКХ, курировал тех, кто вел социальный блок, но глубоко в эту тему не вникал. А когда пришел сюда, это оказалось и моей непосредственной работой. Крыши школ, которые текут, недоделанные тепловые узлы в тех же образовательных учреждениях – всему нужно уделить внимание. Тут я с уверенностью могу сказать, что лет семь-восемь никто не пытался решить эти проблемы. Придя в город, я увидел, в каком состоянии были некоторые улицы – Космонавтов, Ленина, например. Еще на один год оставить все в таком состоянии я не мог, поэтому вопросы благоустройства стали все-таки первоочередными.

Если говорить о команде, то принцип работы любого человека – или собираешь команду, или работаешь сам круглосуточно. Изначально я привел с собой в качестве заместителя Марину Метелеву, которая занимается социальной сферой и прекрасно разбирается в этой области, и Петра Артемьева, это мой первый зам, ему пришлось очень быстро изучить все нюансы новой работы. А так – потихоньку приглядывался к одному, ко второму. Вот, например, Елена Щелканова, еще один мой заместитель: она работала в МФЦ, знает весь документооборот, и в этой части ей равных нет. Елена Игнатова – грамотный финансист, которая имеет самый большой опыт работы в ухтинской администрации и знает долгосрочную динамику происходящих процессов. Елена Ермолина прекрасно ориентируется в сфере межнациональных отношений, а это очень важно для нашего многонационального города. В итоге сформировалась команда из людей, каждый из которых профессионал в своей сфере.

– 2017 год прошел в Ухте как год благоустройства. Что удалось сделать из запланированного, а что нет, и какие планы на будущее?

– Мы заасфальтировали все улицы и дворы, которые планировали. Что-то сделали и сверх запланированного: того же благоустройства городского парка культуры и отдыха изначально не предполагалось. Но видя, в каком он состоянии, видя, что у нас болото в центре города, взялись и за него. Договорились с ООО «Газпром трансгаз Ухта» и в итоге восстановили озеро, заасфальтировали дорожки. В планах привести в порядок мост, сделать хорошее освещение, установить новые скамейки. Будет в парке и спортивная площадка, где можно зимой лед залить, а летом играть в футбол. Еще один реализованный проект – Яблоневая аллея, которую мы обновили совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Работа по благоустройству аллеи будет продолжена и в этом году.

Не могу отдельно не остановиться на важности такой совместной работы в целом, ведь все эти предприятия – и ООО «Газпром трансгаз Ухта», и ухтинские предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», и АО «Транснефть-Север» – они и до меня здесь были. Надо просто уметь с ними договариваться, находить общий язык. Мы не требуем, чтобы они нам все сами сделали, мы именно сотрудничаем, также вкладываемся и работаем. Сейчас вместе с компанией АО «Транснефть-Север» займемся бассейном. Предприятие заменит витражи, а усиление конструкций, освещение и другие работы будут выполнены нашими силами.

Мы также не создавали новые муниципальные предприятия, мы просто заставили их работать, возможности для этого есть. У «Горзеленхоза» и «Ухтаспецавтодора» сменили организационно-правовую форму для лучшего контроля и расходования средств.

Проблемные вопросы тоже остаются, взять состояние тех же тротуаров – ими займемся в этом году. Продолжим и ремонт дорог и дворовых территорий. Возможно, он не будет таким масштабным, как в прошлом году, но определенный объем работ мы выполним и здесь.

– Кроме вышеперечисленного в городе готовится реализация проекта «Комфортная городская среда», по итогам которого будет благоустроен ряд территорий.

– Да, уже начинается общественное обсуждение проектов, это как раз важная отличительная черта данной инициативы. Именно горожане определят те общественные территории, которые будут обустроены и обновлены. Всего в нашем муниципалитете определено 14 таких мест, из которых путем общественного обсуждения нужно выбрать сначала три. По ним будут подготовлены конкретные проекты благоустройства, из которых в ходе прямого голосования горожане выберут два для реализации уже в текущем году. В общей сложности на эти цели планируется потратить около девяти миллионов рублей.

Оставшиеся нереализованные проекты будут дорабатывать, и в дальнейшем планируется их постепенная реализация в рамках принятой программы до 2022 года.

Согласно постановлению правительства, разработанному Минстроем России, у каждого россиянина есть возможность повлиять на облик своего города. Таким образом, из решения отдельных граждан сложится обновленный облик городов, республик и страны в целом.

– Реализация далеко не всех проектов дается городу легко, особенно непростой была программа переселения из аварийного жилья. Задержки сроков ввода домов в строй, выявленные недоделки, нежелание граждан переселяться в некоторые новые дома и так далее. Как Ухта справилась с программой и как ведется работа по устранению недостатков?

– У нас до сих пор есть жилье, предоставленное еще в 2012-2013 годах, куда некоторые люди не переселились: они не согласны или с планировкой, или с местом расположения самого дома. Все эти дела до сегодняшнего дня находятся в судах. А дома между тем пустуют. Другой вопрос – некачественно построенное новое жилье. Сейчас у нас в бюджете заложены средства для того, чтобы устранить те ошибки, которые были допущены при строительстве домов первого-второго этапа программы по переселению. Честно говоря, в то время не было должного контроля над строительством. Виновные наказаны, в том числе и по уголовным статьям, и в дальнейшем такого не повторится, поскольку все находится под строгим контролем.

В рамках третьего этапа мы выкупили недостроенный дом по улице Клубной, достроили его. Но и здесь опять проблемы – люди не хотят в него переселяться. Раньше они жили в центре города, на Первомайской, а теперь их переселяют на Клубную. При этом обе улицы находятся в черте города, а значит, по закону все осуществляется верно. Мы понимаем, что людям хотелось бы жить поближе к своему старому месту жительства, но нужно понять, что муниципалитет ограничен в средствах и возможностях.

На четвертом этапе мы пошли по пути выкупа квартир у собственников. Здесь опять же сталкиваемся с тем, что не все согласны с той выкупной ценой, которую мы можем предложить. Данные разногласия разрешает суд. Тем же, у кого муниципальное жилье, мы предоставляем жилплощадь на Печорской улице, на Клубной и в других местах в черте города.

– В теме переселения из ветхого и аварийного жилья есть ведь и свои подводные камни, связанные с финансированием, особенно касающиеся Ухты.

– Да, определенная проблема, конечно, есть. Дело в том, что по всей республике на строительство квадратного метра выделялась одинаковая сумма: 36 тысяч 400 рублей. Теперь смотрим: в Княжпогосте стоимость квадратного метра – 20 тысяч рублей, в Койгородском районе и того меньше – 19 тысяч. При этом речь идет о готовом жилье. В Воркуте и вовсе трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом стоит всего около 500 тысяч рублей. А у нас в Ухте квадратный метр стоит 55 тысяч рублей, и это без отделки. Так вот, сколько они построят на выделенные деньги и сколько мы? Приходилось дофинансировать строительство из муниципального бюджета, чтобы выполнить программу.

Между тем при всей сложности этой программы она очень полезна, особенно для нас, северян. Правительство России идет на огромные затраты, чтобы решать данную проблему. И решение это бескомпромиссно: да, тяжело, да, затратно, но люди должны жить в безопасном и достойном жилье. Здесь просматривается стиль руководства нашего президента. Только твердой рукой можно навести порядок, и поэтому не всегда всем все будет нравиться. Ведь нужно мобилизовывать внутренние силы, работать, а где-то и потуже затягивать пояса. В такие моменты всегда полезно оглянуться на нашу славную, но тяжелую историю. Когда смотришь на подвиги и достижения наших отцов, дедов и прадедов, то иногда на секунду становится даже стыдно, что сами малодушничаем перед некоторыми проблемами, которые не идут ни в какое сравнение с теми испытаниями, которые выпали на долю наших предков.

– Что помогает вам в работе, на кого вы опираетесь?

– В первую очередь это горожане, которые участвуют в жизни города, советуют, поддерживают те позитивные изменения, которые происходят. Приятно, когда незнакомые люди подходят и благодарят за определенные улучшения. Очень важно и когда обращают внимание на огрехи и проблемы. Также большую поддержку оказывает общественный совет, и национально-культурные автономии, очень большая опора на депутатский корпус. У нас в городе много предпринимателей, готовых прийти на помощь, когда это нужно, не раз я к ним обращался. Далеко ходить не надо – вот сейчас человек готов оплатить нам десять детских площадок, они будут установлены в городе. Подобное доброе сотрудничество позволяет оперативно решать небольшие, но тоже важные проблемы. Очень хорошо, что у нас есть такие предприниматели, которые относятся ко всему городу как к дому. Со всеми можно договориться, ко всем можно найти подход. В этом и опора, только вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы администрации Ухты