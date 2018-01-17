Лариса Титовец: «Каждое достижение муниципалитета я воспринимаю как личную удачу»

Рабочий график руководителя администрации Инты очень плотный. С самого раннего утра рейды, совещания, встречи, личные приемы. Смотришь на планировщик и удивляешься, как при таком расписании этой энергичной женщине удается найти время на себя, ведь нет ни выходных, ни праздников. В интервью «Республике» Лариса Титовец рассказала о том, что удалось сделать в прошлом году, чтобы жизнь интинцев изменилась к лучшему.

– Первый вопрос и сразу личный: как вы встретили Новый год?

– На работе. В новогоднюю ночь был запланирован ряд общегородских мероприятий, в том числе и фейерверк. Интинцы с семьями, с друзьями пришли на главную площадь, чтобы вместе встретить Новый год. Концертная программа закончилась, а мы с мужем все не спешили домой: шли по городу и любовались – какая же у нас красивая Инта. В этом году постарались и управляющие компании, и социальные учреждения, и предприниматели (за что им всем огромное спасибо) и как никогда празднично украсили город. И вообще, подводя итоги, могу уверенно сказать: за прошедший год нам удалось добиться очень многого.

– Вот как раз об успехах и неудачах 2017 года. Какие основные достижения вы можете выделить?

– Безусловно, федеральная поддержка градообразующего предприятия – это главное событие года. Компания «Интауголь» получила один миллиард 201 миллион рублей на покрытие долгов перед горняками и возобновление работы 843 лавы. Шахта не зря называется градообразующим предприятием. От ее стабильной работы зависит существование и других производств – ресурсных предприятий и даже магазинов и сферы услуг. Компания рассчиталась со многими своими долгами. Новый год интинцы встретили без задолженности по заработной плате, а значит, с хорошим настроением. А ведь далеко не все верили, что помощь Инте будет оказана.

Я благодарна президенту Владимиру Путину, главе региона Сергею Гапликову за то, что они сделали не просто для шахты, а для целого нашего города. Предприятию были выделены огромные деньги в непростое в финансовом плане для страны время. Руководитель государства в очередной раз показал, что у нас в России главное не цифры, а люди. И, принимая решения, руководствоваться нужно не выгодой, а заботой о жителях. И пока шахта только налаживает работу, Инта из резервного фонда получила 31 миллион 800 тысяч рублей на приобретение угля, чтобы в домах горожан всегда было тепло.

– А если отойти от темы промышленности, например, к теме коммунального хозяйства, здесь есть о чем говорить?

– Конечно, есть. Каждый год на сферу ЖКХ в бюджете города выделяются немалые средства. Мы участвуем во всех региональных и федеральных программах для привлечения денег на благоустройство нашего города. Помимо этого только в 2016 году рассчитались с долгами прошлых лет, а это немалая сумма – 116 миллионов рублей. Только представьте, сколько работ мы могли сделать на эти деньги.

Если говорить о 2017 годе, то в городе были освещены несколько улиц и сквер Шахтерской славы – установлено новое современное энергосберегающее оборудование. Мы активно включились в реализацию программы «Безопасный город» – установили видеокамеры в наиболее людных местах. Для безопасности на дорогах оборудовали несколько пешеходных переходов возле учебных заведений, движение на наиболее активных перекрестках теперь регулируется, появились транспортные светофоры.

Как я уже отмечала, немалое количество работ было проведено благодаря участию нашего муниципалитета в различных программах. Благодаря средствам регионального оператора мы отреставрировали фасад одного дома и провели капитальный ремонт нескольких проблемных кровель. Интинцы активно голосовали за различные предложения в рамках регионального проекта «Народный бюджет». В итоге нам удалось получить региональные деньги сразу на несколько направлений: были отремонтированы два проблемных тротуара возле домов № 23 по улице Дзержинского и № 17 по Мира; приведены в порядок фасады всех сельских домов культуры; проведены масштабные работы на кровле водонапорной башни – символа Инты, закуплено оборудование для мастерских гимназии. И все это, повторюсь еще раз, благодаря тому, что интинцы активно поддержали идею главы региона Сергея Гапликова и выдвинули данные предложения.

Еще одна очень хорошая программа, реализация которой также была бы невозможна без участия интинцев, – «Формирование комфортной городской среды». В ее рамках наш город получил 18,3 миллиона рублей. К этой сумме были добавлены средства из местного бюджета, и муниципалитет отремонтировал дворовые территории домов №№ 13, 15 и 21 по Горького, № 68 по Куратова, № 16 по Воркутинской и № 34 по Мира, а также тротуары вдоль улицы Горького на общую сумму более чем 32,4 миллиона рублей. Дворы выбирали не случайным образом. Программой определен ряд различных критериев – от оперативности по проведению собрания собственников жилья и вплоть до собираемости платежей за коммунальные услуги.

– А как Инта получила возможность участвовать в этой программе, да еще и получить деньги из федеральной казны?

– Право на участие в данной программе первыми получили города, имеющие статус «моно». В прошлом году мы с командой управленцев прошли учебу в Москве по программе «Комплексное развитие моногородов», при этом настолько с азартом подошли к изучению материала и применению полученных знаний, что наш проект был признан лучшим. Очень надеюсь, что те направления, которые мы предложили для реализации на территории нашего муниципалитета, обязательно будут воплощены. Ведь все они востребованы сегодня на рынке.

Как моногород мы получили не только право участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды», но и автомобиль скорой помощи. Как моногород мы стали участниками лизинговой программы и получили более 10 миллионов рублей для возвращения 70 процентов от фактически понесенных предпринимателями затрат на закупку необходимой городу коммунальной техники. Зато теперь улицы и дороги Инты всегда вычищены и нареканий со стороны интинцев практически нет.

– В этом году программа «Формирование комфортной городской среды» будет продолжена. Примет ли в ней участие Инта?

– Несомненно. В ноябре-декабре 2017 года администрация муниципального образования провела большую работу с гражданами Инты по формированию пула заявок на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В администрацию обратились 11 интинцев с предложениями по ремонту и благоустройству общественных территорий. Самыми популярными предложениями оказались следующие: ремонт дорожной части улицы Горького; облагораживание территории, прилегающей к мемориальной композиции «Клятва» на площади Комсомольская; благоустройство сквера, находящегося между домами №№ 31 и 35 по улице Мира. Из дворовых территорий на участие в программе по созданию комфортной городской среды было подано 20 заявок.

Однако в процедуру реализации заявок было внесено существенное изменение. С этого года каждый житель города должен будет проголосовать за тот или иной проект на избирательном участке. Уже определена дата, и она совпадает с еще одной очень важной датой, днем президентских выборов – 18 марта. Я уверена, что интинцы, как всегда, проявят активность. Потому что только от этого будет зависеть реализация каждого конкретного предложения.

– В чем особенность этой программы? Если муниципалитет и раньше проводил работы за счет федеральных средств, что изменилось?

– А здесь разница огромная. Раньше мы проводили работы так, как считали правильным сами. А теперь все решения необходимо принимать совместно с жителями. Вот это самое главное. Каждый человек должен себя ощущать частью города, понимать, что его позиция очень важна и к его мнению прислушиваются. Но при этом нужно понимать, что ты хочешь, брать ответственность за собственные решения.

– В социальной сфере есть такие положительные примеры?

– В первую очередь отмечу повышение заработной платы работникам культуры в соответствии с дорожной картой и майскими указами президента России Владимира Путина. Безусловно, благосостояние и настроение населения и всего муниципалитета зависит в том числе от своевременной выплаты зарплаты и, конечно, ее индексации.

Свои достижения есть в каждой отрасли. Мы сохранили бесплатное питание в школах для начального звена. Дети из семей с низким доходом, которые состоят на учете в центре социальной защиты населения, также получают бесплатное питание. Который год подряд мы не повышаем родительскую плату за посещение детских садов.

Благодаря помощи республики нам удалось отремонтировать жилье для детей-сирот. Это та категория, которая особо нуждается в нашей поддержке. При этом нам удалось сформировать резервный фонд, который позволит не создавать очередь, а сразу предоставлять жилье по факту обращения.

Хорошие темпы у нашего муниципалитета по расселению ветхого и аварийного жилья. В этом плане была проведена огромная работа сразу в нескольких направлениях: выселены граждане, незаконно занимавшие жилплощадь, снят статус со служебных квартир. В 2017 году более 40 человек из категории инвалидов получили сертификаты на приобретение жилья за пределами региона. Освобождаемая жилплощадь также предоставляется очередникам.

В прошлом году интинцы активно откликнулись на призыв главы региона и собрали средства в фонд Победы. Благодаря этому совет ветеранов имеет возможность поддерживать старожилов города, которые нуждаются в помощи. Кроме того, у нас развито волонтерское движение, подростки помогают пожилым людям, которые не могут сами о себе позаботиться или которым попросту не хватает общения.

Хочу отдельно отметить активность нашей молодежи. Уже несколько лет в Инте существует отряд мэра. Чтобы стать его участниками, ребята записываются чуть ли не за несколько месяцев. Программа оздоровления, летнего отдыха и трудоустройства детей у нас отлажена давно. Мы поощряем тех подростков, которые проявляют себя как на творческом, образовательном или спортивном поприще, так и за труд. Например, лучшие участники отряда мэра последние несколько лет ездят в экскурсионные туры по городам России. В нашем муниципалитете сохранена система поощрения одаренных учеников образовательных, культурных и спортивных учреждений. Они получают стипендию от администрации округа.

– Какие достижения вы можете назвать своими личными?

– Все, что было названо выше, я смело могу назвать и своими личными достижениями. Потому что от умения расставить приоритеты, от умения наладить отношения с людьми зависит многое.

Беседовала Елена ЛУЗАЙ

Фото komiinform.ru